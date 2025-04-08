Мобилизованному из Нижнего Тагила незаконно присвоили статус СОЧ и задолжали по зарплате за 9 месяцев

Депутат Госдумы Максим Иванов помог мобилизованному из Нижнего Тагила снять статус СОЧ (самовольное оставление части или места службы) и вернуть долг по денежному довольствию почти за 9 месяцев. Как парламентарий рассказал в своём официальном Telegram-канале, к нему обратилась мама мобилизованного Дмитрия В. из Нижнего Тагила и рассказала, что с сентября 2022 года её сын находится на СВО, однако с июля 2024 года ему перестали выплачивать денежное довольствие.

«Полгода семья своими силами пыталась решить вопрос. Женщина обращалась в разные инстанции, отец бойца даже специально ездил в Самару в ППД в/ч (место постоянной дислокации воинской части в мирное время), куда прикомандирован его сын. Безрезультатно. Сам сын, к слову, в ЛНР. Спустя несколько месяцев выяснилось, что одна из в/ч (воинской части), оказывается, объявила военнослужащего самовольно оставившим часть. Этим и объяснялась приостановка выплат ему денежного довольствия. Снять статус СОЧ ни маме Дмитрия, ни самому участнику СВО также не удалось. В итоге обратились ко мне», — рассказывает депутат.

По словам депутата, он передал всю информацию в военную прокуратуру Центрального военного округа, которая выяснила, что статус СОЧ Дмитрию присвоили необоснованно. Соответствующий приказ будет отменён, долг по денежному довольствию — выплачен.

«Решение вопроса находится на контроле прокуратуры. Остаюсь на связи с заявительницей. Важно, чтобы третий год воюющий на СВО парень получил всё до копейки из того, что ему полагается по закону», — считает Максим Иванов.