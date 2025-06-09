Школы обяжут сообщать в МВД сведения о детях мигрантов, а на дачах запретят сплошные заборы. Топ законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-4 законопроектов и законов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Контроль за мигрантами

В Госдуме будет рассматриваться законопроект, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, в числе которых:

— персональные данные ребёнка и его родителей;

— результаты тестирования;

— информация о зачислении в образовательную организацию и отчислении;

— информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включённых в реестр контролируемых лиц.

МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учёт детей иностранных граждан.

Всё это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребёнка и его родителей в России, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений.

Запрет на сплошные заборы на дачах

С 9 июня вступили силу новые правила, которые коснутся миллионов дачников по всей стране. Теперь владельцы участков не смогут закрыться от соседей сплошным забором. Можно будет устанавливать забор не выше полутора метров, это должна быть прозрачная сетка-рабица или деревянный штакетник с просветами. Также разрешено использовать живые изгороди высотой до 180 сантиметров.

Изменения, в связи с которыми между дачными участками теперь запрещены сплошные заборы, связаны с тем, что ранее в суды поступало огромное количество исков от соседей друг к другу, потому что сплошные заборы нарушали вентиляцию и освещенность участков.

Если же дачник откажется сносить сплошной забор, ему будет грозить штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка или от 5 до 10 тысяч рублей.

Государство сможет изымать у собственников запущенные земельные участки

В Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий меры по устранению проблемы запущенных земельных наделов, которые негативно влияют на экологию и внешний облик территорий. Власти планируют усилить контроль за использованием земли, вводя строгие требования к её содержанию.

На участке должны быть убраны мусор, сорняки и строительные отходы, а также должны находиться зарегистрированные постройки или осуществляться деятельность согласно целевому назначению. Наличие неоформленных или аварийных построек может привести к признанию участка неосвоенным.

По новым правилам, все участки, приобретённые после апреля 2025 года, автоматически признаются освоенными после оформления права собственности. Владельцы участков, купленных ранее, получат переходный период до апреля 2028 года для приведения земли в соответствие с требованиями.

При выявлении нарушений собственникам будет направлено предписание о необходимости устранить их. Игнорирование предписаний может повлечь судебные разбирательства и даже изъятие участка — крайняя мера применяется только после неоднократных предупреждений и попыток решить проблему вне суда.

Защита работников от необоснованного снижения премий

Президент РФ подписал закон, касающийся изменений в Трудовом кодексе, который направлен на защиту работников от необоснованного снижения премий в результате дисциплинарных нарушений.

«Согласно новым положениям, работодатели теперь могут уменьшать премии сотрудников только в случае применения к ним дисциплинарных взысканий. При этом такое сокращение не должно превышать 20% от месячной заработной платы работника. Это нововведение станет важной гарантией для сотрудников, поскольку уменьшение выплат теперь должно быть обоснованным и оформленным в строгом соответствии с нормами закона», — сообщают в социальных сетях Госдумы.

Работодатели обязаны будут подробно изложить условия, при которых возможны изменения в размере премий, в своих трудовых договорах и локальных нормативных актах. Это означает, что все сотрудники смогут заранее знать, при каких обстоятельствах их премии могут быть снижены, что способствует созданию более прозрачных условий труда. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.