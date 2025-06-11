В Нижнем Тагиле байкер не рассчитал дистанцию и отлетел в КамАЗ

Вечером 10 июня на Восточном шоссе произошло ДТП с участием байкера. Мотоцикл Yamaha, за рулём которого находился 39-летний мужчина, столкнулся с Lada XRAY. В результате удара мотоцикл отбросило на едущий рядом КамАЗ. По информации паблика «Инцидент Нижний Тагил» из Госавтоинспекции, мужчина получил лишь ушибы.

Пострадавший является жителем посёлка Свободный и имеет четырёхлетний стаж вождения мототранспорта. В момент аварии байкер был трезв и находился в шлеме, что помогло избежать более серьёзных травм.