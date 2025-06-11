В мае телефонные мошенники обокрали более 10 тагильчан

В МУ МВД России «Нижнетагильское» опубликовали данные об обращениях тагильчан, которые попались на удочку телефонных мошенников. Так, за май 2025 года в дежурные части полиции Нижнего Тагила поступило более десяти заявлений от местных жителей, пострадавших от мошенников. Суммы, которые были похищены, варьируются от 56 тысяч до 900 тысяч рублей. Злоумышленники всё чаще применяют сложные схемы: от звонков «сотрудников банка» и «операторов связи» до оформления фальшивых доверенностей и вмешательства в мобильные устройства.

Наиболее распространенные способы мошенничества:

– Звонки от лжесотрудников банков: людям сообщают о подозрительных операциях на их счетах и настоятельно просят перевести средства на «безопасный счёт» или отдать их «курьеру».

– Мошенничество под видом госслужащих: преступники представляются сотрудниками МВД, ФСБ, прокуратуры или комитета финансового надзора и под предлогом проверок или угрозой уголовного преследования требуют передачи крупных сумм.

– Установка вредоносных приложений: гражданам предлагают скачать программы якобы для улучшения связи, видеозвонков или защиты аккаунтов. После установки мошенники получают доступ к мобильному устройству и банковским данным.

– Оформление доверенностей и заявлений через «Госуслуги»: преступники вводят в заблуждение, заявляя, что на имя жертвы оформлены документы или кредиты, и требуют срочно «защитить» имущество, переводя деньги на указанные реквизиты.

– Привлечение несовершеннолетних: молодёжь через мессенджеры вовлекается в схемы в роли «курьеров», не осознавая полной ответственности за свои действия.