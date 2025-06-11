Медиков из Нижнего Тагила, участвовавших в спасении жильцов обрушившегося дома на Вагонке, наградили премией «Медицинский Олимп-2025»

Вчера, 10 июня, в Екатеринбурге прошла церемония награждения премии «Медицинский Олимп-2025», в которой приняли участие около 2 тысяч медицинских работников со всей Свердловской области. В номинации «Спасение года» одним из победителей стала Нижнетагильская станция скорой медицинской помощи, сотрудники которой участвовали в спасении людей после обрушения дома на Вагонке.

Напомним, 1 августа прошлого года произошло обрушение многоквартирного жилого дома № 81 на улице Сибирской, в результате которого погибли 11 человек, включая шестерых детей. На протяжении трёх дней все экстренные службы города и многочисленные добровольцы объединились для спасения людей, оставшихся под завалами. Благодаря слаженной работе медиков многим пострадавшим удалось оперативно оказать первую помощь и доставить в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

На церемонии награждения Нижнетагильскую станцию скорой помощи представляли главный врач Инна Снегирёва, заведующая подстанцией Татьяна Фросина, фельдшеры Андрей Губин и Антонина Решетникова и медсёстры Дарья Чегаева и Олеся Вебер. За участие в спасательной операции скорая помощь и другие медицинские организации были награждены статуэтками, изображающими древнегреческого бога врачевания Асклепия, а каждому медику вручили латунную медаль «Медицинский Олимп-2025».

Андрей Губин, принявший статуэтку из рук врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и проведший на месте ЧС почти 1,5 суток, рассказал АН «Между строк», что эта награда досталась всем медицинским работникам непросто.

«Получать награды, конечно, приятно, но это общая награда тех людей, которые в те дни находились на смене. Награда коллегам, которые в свой отпуск или в выходной день пришли на помощь родному городу. События первого августа оставили след в душе каждого участника: медика, сотрудника МЧС, сотрудников полиции. Ситуация заставляла работать на износ, это был серьёзный экзамен для экстренных служб Нижнего Тагила», — поделился фельдшер.

Медсестра Дарья Чегаева, работавшая тогда с Андреем рука об руку, считает, что это важная награда для станции скорой помощи и для каждого медика в частности.

«Это большая честь — присутствовать на таком мероприятии и получать эту важную награду. Тогда, 1 августа, когда вызов только поступил, мы и подумать не могли, насколько это серьёзно, а когда увидели, всё поняли. Все, кто тогда присутствовал, в частности медики нашей станции, работали на пределе возможностей, никто не думал о своей жизни, главным для нас было — спасти чужие», — рассказала АН «Между строк» Дарья.

Кроме того, премию в номинации «Спасение года» получили работники ГБ № 1 Нижнего Тагила. Медалями были награждены старшая медицинская сестра Анна Подмазова, врач-нейрохирург Виталий Микишев, медбрат Максим Кислицын и старшая медицинская сестра Елена Шлопак.