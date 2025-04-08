Стали известны подробности ДТП с автомобилями скорой помощи под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

В Госавтоинспекции рассказали подробности дорожно-транспортных происшествий с автомобилями скорой помощи, произошедшими 7 апреля под Нижним Тагилом.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную группу Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» в 13:30. Оказалось, что 54-летний водитель автомобиля скорой помощи, ехавший из посёлка Новоасбест в сторону деревни Реши не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП пострадал один из медиков бригады СМП и был доставлен в ЦГБ Нижнего Тагила, где ему назначили амбулаторное лечение. Водитель во время происшествия был трезв. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Второе ДТП произошло около 11:20 в районе посёлка Уралец. Водитель автомобиля Chevrolet Niva, двигавшегося в сторону Нижнего Тагила, превысил скорость. Вследствие этого и плохих погодных условий автомобиль занесло, и он вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем скорой. В результате ДТП пострадали только транспортные средства.