Треть тагильчан откладывают деньги на «чёрный день»

Треть тагильчан (33%) откладывают деньги на «чёрный день», следует из данных опроса, проведённого сервисом SuperJob. Эта позиция занимает у жителей города первое место в списке приоритетов для накопления. На втором — покупка недвижимости (22%). Каждый пятый житель города (20% опрошенных) копит деньги на путешествия. По 18% — на будущее детей и на создание пассивных источников дохода. 14% респондентов рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, и столько же откладывают деньги для приобретения мебели, техники, гаджетов и прочих подобных вещей. 39% опрошенных откладывают в кубышку 10–25% от своих доходов, а каждый четвёртый — менее 10%.

«Мужчины чаще женщин копят на создание вкладов и инвестиций, жизнь после выхода на пенсию, автомобиль и открытие собственного дела. Женщины же в качестве целей сбережений чаще называли будущее детей, медицинские услуги, собственное образование и ремонт. Тагильчане до 35 лет чаще, чем те, кто старше, откладывают деньги на покупку недвижимости, брендовых вещей, автомобиля, создание пассивных источников дохода, медицинские услуги, образование, ремонт и открытие бизнеса. Желание сэкономить также чаще присуще молодёжи. Горожане старше 45 лет чаще предпочитают беречь средства на жизнь после выхода на пенсию», — отмечают в SuperJob.

Каждый второй респондент (48%) с доходом до 50 тысяч рублей в месяц копит на финансовую подушку. Каждый четвертый (25%) — на отдых и путешествия. У горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше на первом месте среди целей для накоплений также находится финансовая подушка безопасности (38%), а на втором — покупка недвижимости (37%).

Каждый пятый тагильчанин назвал себя сторонником финансовой стратегии «больше тратить», а 4 из 10 являются приверженцами стратегии «больше экономить».