«Мы делаем соленья из побегов сныти — сорняка, от которого трудно избавиться, но очень полезного, напитки из одуванчиков и тыквы, иван-чай, натуральные сладости». Бизнесмен из Арамили Александр Вовний производит уникальные продукты, аналогов которым нет в России (ВИДЕО)

Компания NOMAD из Арамили производит уникальные продукты, аналогов которым сегодня нет в России. Например, кофейные напитки из корня одуванчика, лопуха, из тыквы и топинамбура, а также соленья из черешков всем известного сорняка — сныти. Кроме того, NOMAD выпускает натуральные цукаты, мармелад, варенье и другие сладости. Отдельное направление деятельности — иван-чай разных сортов. В продуктах компании нет красителей, ароматизаторов, консервантов, усилителей вкуса и других искусственных добавок. В рамках совместного проекта Агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес продукты» мы побывали на предприятии и поговорили с основателем компании Александром Вовнием об особенностях его бизнеса, влиянии санкций, корпоративной культуре и планах на будущее.

«Всё началось в 2011 году, когда я попытался устроиться на телевидение, так как моя основная специальность — телеоператор. Я был уверен в себе, как профессионал, и имел более чем 10-ти летний опыт работы в Латвии. Однако, когда приехал в Россию, будучи уверенным, что мой профессиональный путь окажется успешным, понял, что это не так. Мне популярно объяснили, сколько буду зарабатывать по сравнению с тем, что было в Латвии, и я понял, что здесь нужно заниматься чем-то другим. Вначале занялся продажей изделий из шерсти альпаки, которые привозил из Боливии в Екатеринбург. Но когда случился долларовый кризис, вывел деньги и решил: почему бы не попробовать сделать иван-чай, неотличимый от классического, скажем, чёрного чая?», — рассказывает руководитель компании NOMAD Александр Вовний.

Он посетил разные страны, в том числе Шри-Ланку, Индию и Китай, где изучал основы производства классического чая. Затем наступил этап покупки специального китайского оборудования для изготовления иван-чая, которое он приобрёл первым в России. И только через три года появился фирменный иван-чай от компании NOMAD. Позже Александр понял, что к чаю нужно предложить что-то ещё, и так появились направления цукатов и мармелада. В последнее время добавились кофейные напитки и необычные соленья, а также продукция из ячменя.

«Наша авторская рецептура выделяет нас среди массового производства. Я не стремлюсь конкурировать с крупными корпорациями, поэтому мы создаём продукцию, которая неудобна для масштабного производства, но при этом невероятно вкусна и полезна. Всё, что мы производим, — результат наших собственных изысканий. Уникальность нашей продукции заключается в том, что она изготавливается по нестандартным технологиям. Широко используем опыт традиционных заготовок разных народов. Мы добавляем свои изюминки и скрещиваем традиции с современными возможностями и ингредиентами. Например, наши цукаты не варятся и сохраняют все микро- и макроэлементы, а температура их обработки не превышает 50 градусов. Если говорить о мармеладе, то он не вываривается и не содержит искусственных ароматизаторов — только сок, пектин и натуральный сахар. Мы используем щадящие, можно сказать, домашние рецепты, что делает нашу продукцию здоровой, вкусной, живой», — говорит Александр.

За более чем 10 лет работы в компании научились делать цукаты из различных ягод, таких как садовая клюква и арония черноплодная, из крыжовника и ревеня, который выращивают сами. Кроме того, освоили изготовление спаржи из побегов молодого иван-чая, аджики из сныти и свербиги — продукта, который был высоко оценен рестораторами, в том числе объединением, специализирующимся на аутентичной уральской кухне (АУК). Также они научились производить плитки экстра-класса из чая. С января 2024 года по их алгоритмам действует межгосударственный ГОСТ по иван-чаю, что является значительным вкладом и достижением для компании.

«Мы освоили процесс приготовления солений из побегов сныти — общеизвестного сорняка, от которого тяжело избавиться, но при этом очень полезного. В качестве примера можно привести и наши кофейные напитки, для которых мы используем корень одуванчика, корень лопуха, тыквенную кожуру, богатую селеном и магнием, а также топинамбур. Никто в России такие продукты не выпускает массово, потому что это неудобно, сложно и затратно, но мы продолжаем двигаться в этом направлении. Я верю, что в будущем мы станем выращивать одуванчики в качестве сырья — может быть, это кажется смешным, но время покажет. Этот сорняк до обидного недооценён! Мы научились делать детокс-чай из листьев одуванчика, который по внешнему виду не отличить от зелёного чая. Это наш ближайший проект, который вскоре планируем ввести в линейку продукции. На данный момент мы производим иван-чай высочайшего качества: зелёный, чёрный и CTC (гранулированный). Мы до сих пор остаёмся единственными в стране, кто производит зелёный иван-чай промышленным способом. Первыми мы начали производить и CTC в России. Качество нашего чёрного чая, по отзывам потребителей, является одним из лучших на рынке», — делится Александр.

У компании NOMAD есть своё поле, расположенное в районе деревни Гусево, по Тюменскому тракту, где на площади в 6 гектаров выращивается ревень. Пока, это единственная плантация ревеня в России, с потенциалом в 200 тонн ежегодного урожая. Далее они планируют расширяться и увеличивать номенклатуру посадок, среди которых будут красная сортовая рябина, японская айва, а также целый спектр других культур, которые либо малоизвестны в России, либо забыты. По словам Александра, эти культуры очень перспективны, особенно с учётом изменения климата, так как на Урале уже можно выращивать растения, которые традиционно лучше себя чувствуют в районах, расположенных южнее.

«Мы применяем разнообразное оборудование — от трактора, плуга и фрезы, если мы говорим о сельском хозяйстве, до мешалок, кастрюль, каких-то резалок, взбивалок и других устройств, необходимых для пищевого производства. Одной из основных производственных единиц является сушилка, разработанная по уникальному проекту, над которым мы работали не менее двух лет. Она не только вялит продукцию, но и способствует её созреванию», — рассказывает предприниматель.

Сейчас команда компании состоит из 10 человек, но в сезон, когда необходимо делать большие заготовки, она расширяется до 20–30 человек. Временную подработку также охотно берут дети сотрудников. Александр отмечает, что таким образом они проходят этап воспитания трудом, что немаловажно. К тому же карманные деньги никому не помешают.

«У нас пока не сложились устойчивые корпоративные традиции, но есть одна, и я планирую её развивать — это совместные выезды на отдых семьями с детьми. Например, мы уже отдыхали в Анапе, а также в местном уральском санатории, и это было хорошо — прийти в себя после круглогодичного труда. Наша специфика производства такова, что времени на отдых почти не остаётся. Но тем не менее, мы все мотивированы и прекрасно понимаем, что если мы не сделаем то, что должны сделать здесь и сейчас, никто не сделает это за нас. Более того, нам нужно уметь конкурировать и быть на шаг, а то и на два, впереди других. Например, я уже сейчас разрабатываю продукцию, к которой потребитель будет готов года через два-три, а то и больше. И это нужно учитывать. Так что, впереди ещё много работы, и традиция корпоративных выездов будет укрепляться», — говорит бизнесмен.

Он отметил, что основным навыком, необходимым сотруднику компании, является терпение и желание увидеть результат. Все сотрудники, работающие на предприятии, понимают, что они трудятся не ради сиюминутного успеха, а ради будущего, которое позволит им жить лучше, ведь это семейное предприятие в широком смысле этого определения. В настоящее время в компании активно инвестируют в производство и стараются создать все условия для того, чтобы инфраструктура позволяла работать эффективнее. Конечно, это создаёт некоторые неудобства, и иногда приходится отказываться от внеочередных повышений зарплат или дополнительных бонусов. Однако, по словам Александра, сотрудники понимают, ради чего это делается. На производстве практически нет текучки кадров — все сотрудники работают в компании NOMAD уже много лет и небезосновательно считают её вторым домом.

«Мы вышли на маркетплейсы, потому что время диктует условия. Нужно учиться не только производить, но и продавать. Конечно, эти два процесса сложно совмещать. Нам пришлось вложить много усилий в освоение торговли. Однако этот этап мы обязаны пройти достойно, потому что современное предприятие — это не только производящая, но и продающая структура. Конечно, было бы здорово найти опытного продавца, который мог бы представлять наши интересы на глобальном рынке, но, честно говоря, грех жаловаться: нам нравится работать напрямую с потребителями и получать отзывы практически сразу. Кроме того, мы продаём свою продукцию ещё и на развес для других торговых марок и для других производителей», — поясняет он.

География распространения продукции NOMAD весьма широка — от Калининграда до Владивостока. Как отметил Александр Вовний, ранее компания работала и за рубежом, но из-за санкций продажи пришлось приостановить. Но он надеется, что это не очень надолго и скоро снова можно будет поставлять продукцию компании на международный рынок.

«Санкции — это мерзкая история, которая, я очень надеюсь, скоро закончится. И конечно же, они очень сильно ударили по всем игрокам рынка. Но мы научились адаптироваться и максимально эффективно использовать доступные ресурсы, включая технику, производимую в России. В чём-то санкции оказались очень полезны. Мы наконец начали многое делать сами. Естественно, мы активно рассматриваем возможности закупки и использования оборудования китайского производства», — отмечает Александр.

В ближайшем будущем он планирует расширение производства, поскольку рынок России очень велик и необходимо иметь возможность работать с большими объёмами и обеспечивать конкурентные цены. Также Александр видит перспективу в создании новой продукции и расширении сельскохозяйственного направления, чтобы полностью обеспечивать себя ресурсами, которые на рынке трудно найти. Бизнесмен уверен, что у компании есть все шансы на успешное развитие, но для этого потребуются значительные усилия, средства и инвестиции.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются производством продуктов питания. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес продукты». С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес продукты».