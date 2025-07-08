Тагилстроевский районный суд вынес решение по запутанному делу о ДТП с двумя автомобилями

В Нижнем Тагиле завершилось судебное разбирательство по делу о ДТП, произошедшем в сентябре 2024 года с участием автомобилей Hyundai Grand Starex и Mazda 3. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Тагильчанка Оксана на Hyundai выполняла разворот с улицы Фестивальной на улицу Гагарина, выехав на встречную полосу. Это создало помеху для 18-летнего водителя Mazda Савелия, который двигался по улице Гагарина. Молодому человеку не удалось избежать столкновения, в результате чего автомобиль получил значительные повреждения и восстановлению не подлежит. В ДТП никто не пострадал, но водитель Mazda понёс значительные финансовые потери.

Автоинспекция признала Оксану виновной в соответствии с ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрёстков). Ей был назначен штраф в размере 1 тысячи рублей. Эксперты оценили ущерб, причинённый Савелию, в 2,98 млн рублей. Однако страховая компания возместила ему только 400 тысяч рублей, что подтолкнуло его обратиться в суд с иском о взыскании оставшихся 2,58 млн рублей с Оксаны.

Во время судебного процесса Оксана не признала иск и обвинила Савелия в превышении скорости. Для объективной оценки обстоятельств ДТП суд назначил независимую автотехническую экспертизу.

Ключевым доказательством стала видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксирован момент столкновения. Эксперты проанализировали видео, траектории движения и скорость автомобилей. Выяснилось, что Оксана перед разворотом убедилась в отсутствии помех и не могла видеть машину Савелия. В то же время Савелий двигался со скоростью 117 км/ч, что почти вдвое превышает разрешённую скорость на данном участке. Из-за высокой скорости он не смог вовремя среагировать и предотвратить столкновение.

Суд признал виновными обоих водителей, распределив ответственность: Савелий — 80%, Оксана — 20%. Тагилстроевский районный суд, учитывая остаточную стоимость автомобиля Mazda и сумму страховой выплаты, обязал Оксану выплатить около 144 тысячи рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.