В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали местную жительницу, подозреваемую в серии мошенничеств

Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали 52-летнюю тагильчанку, подозреваемую в серии мошенничеств. Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», в настоящее время в отношении женщины возбуждено четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Под предлогом различного вида заработка и выполнения каких-либо работ она обманным путём получала денежные средства от жителей города, а в дальнейшем переставала выходить на связь. При этом женщина представлялась Натальей Давлетовной Байменьшиной, Натальей Давлетовной Стуковой, Нателлой Давлетовной Барух. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой и задержали её», — сообщили в полиции.

Сотрудники полиции не исключают, что жертв может быть больше, и просят пострадавших обращаться с заявлениями в отделы полиции по месту жительства либо в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: улица Островского, 7, или позвонить в дежурную часть по телефону 8 (3435) 47-70-02 или на линию 02.