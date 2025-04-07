Срок за призывы к санкциям против РФ, запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг, увеличение штрафа за мат в 10 раз. Топ законов, законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-5 законов, законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».
Срок за призывы к санкциям против РФ
В Госдуме прошло первое чтение трёх законопроектов, нацеленных на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России.
Законопроектами, в частности, предлагается:
— Признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международного уголовного суда) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности РФ.
— Допустить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого — лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Предлагаемая норма касается порядка 20 составов преступлений, среди которых: публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о ВС РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие.
— Ввести уголовную ответственность за оказание содействия международным организациям, в деятельности которых Россия не участвует, в виде лишения свободы на срок до семи лет.
— За призывы к введению санкций против России установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Регионы получат земельные участки Фонда развития территорий
Госдума приняла закон о передаче регионам земельных участков Фонда развития территорий, полученных им в рамках дел о банкротстве застройщиков.
Новый закон позволит региональным властям подать заявку, оформить земельный участок и использовать его, в том числе, для решения социальных проблем застроенных жилищными массивами территорий.
Запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг
Депутаты приняли закон, который позволит защитить граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.
Согласно инициативе, продажа дополнительных товаров, выполнение работ или оказание услуг за отдельную плату будут возможны только с согласия покупателя. Если же его всё-таки вынудили приобрести что-то сверх запрошенного, покупатель вправе потребовать вернуть ему потраченные деньги.
«Как правило, люди не защищены от поборов — по-другому не назовешь. Последний случай: при покупке авиабилетов с граждан взимали по 185 рублей. Прокуратура вмешалась. Как оказалось, несколько миллиардов было собрано», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Дополнительный отпуск для родственников участников СВО
Государственная Дума утвердила закон, согласно которому родители, супруги и дети (в том числе совершеннолетние) участников СВО, проходящих лечение или реабилитацию, смогут взять дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней.
Кроме того, в случае смерти участника СВО родители, вдовы (вдовцы) и дети смогут оформить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 дней.
Увеличение штрафа за мат в 10 раз
В Госдуму поступило предложение увеличить штраф за мат в общественных местах и в сети с 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Инициативу планируется внести на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка.
Согласно статье 20.1 КоАП РФ, нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство. За такие действия можно получить штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Также планируется в разы увеличить штрафы для юридических лиц, организующих концерты исполнителей, использующих ненормативную лексику.