В Нижнем Тагиле активист-одиночка получил штраф за пикет в центре города

Вчера, 22 мая, на Театральной площади Нижнего Тагила прошла необычная акция, которая привлекла внимание местных жителей, пользователей социальных сетей и полиции.

Ранним утром Михаил Хитрин вышел на центральную площадь города и, встав на трибуну, провёл одиночный пикет, держа в руках плакат на политическую тематику и подняв российский флаг.

«Напротив площади возле Драмтеатра мужчина стоял с российским флагом и плакатом. Вероятно, таким образом он решил выразить свою позицию», — поделился подробностями и фото с места происшествия подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

В результате мужчина был привлечён к административной ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ленинский районный суд назначил Михаилу штраф в размере 10 тысяч рублей, а плакаты были изъяты и приобщены к материалам дела.

Отметим, что правонарушение мужчина совершил впервые и сам признал свою вину, что повлияло на окончательное решение суда.

В прошлом году Михаил Хитрин объявил о намерении баллотироваться на пост президента РФ в 2036 году, о чём сообщил в своих социальных сетях. В своём политическом заявлении он акцентировал внимание на важности трезвости россиян, без которой, по его мнению, ничто другое не имеет смысла.

Также мужчина состоял в общественном движении «Лев против», которое в середине 2010-х боролось с употреблением алкоголя и курением в общественных местах. Участники организации проводили рейды по улицам Нижнего Тагила, убеждая жителей города отказаться от вредных привычек и снимая это на камеру, что периодически приводило к конфликтам.