Владимир Путин в Кремле вручил награду водителю-испытателю «Уралвагонзавода»

Водитель-испытатель боевых и специальных машин «Уралвагонзавода» Сергей Мелентьев получил орден Почёта, который ему вручил Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля. Также заводчанина из Нижнего Тагила поздравил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Тагильчанин получил эту награду за успешное выполнение государственного оборонного заказа и за значительные достижения в создании инновационного вооружения и техники.

С самого детства Сергей увлекался военной техникой и в 1989 году пришёл на «Уралвагонзавод» после службы в армии, где был механиком-водителем танка Т-72. Его способности заметили офицеры и порекомендовали его нижнетагильскому предприятию. Сам Сергей отмечает, что в его профессии необходимо постоянно учиться и совершенствовать навыки, поскольку боевые машины модернизируются и становятся всё более технологичными.

С начала специальной военной операции Сергей занимается ремонтом и восстановлением поврежденной техники на приграничных территориях.

«Я благодарен за такую высокую награду! Спасибо, что оценили мой труд! За что люблю свою профессию и почему в ней столько лет? За результат и удовлетворение от этого достижения. Изделия наукоёмкие. Не бывает одинаковых повреждений, а я приезжаю, определяю причины и восстанавливаю эти громадные машины так, чтобы они были боеспособными, смогли и дальше участвовать в военных операциях. Я просто выполняю то, что должен делать. Помогаю, чем могу. Это жизнь», — прокомментировал Сергей Мелентьев.

Заводчанин также награждён медалями «За трудовую доблесть» и «За отличие в службе в Сухопутных войсках», имеет звание «Почётный машиностроитель».

«Нижний Тагил и “Уралвагонзавод” славятся высококвалифицированными кадрами. Это настоящие работяги, которые готовы трудиться днями и ночами напролёт, чтобы выполнить задачи, поставленные государством. Водитель-испытатель Сергей Мелентьев — тому яркий пример. Благодарен Сергею Николаевичу и каждому сотруднику предприятия за самоотверженный труд и преданность своему делу. Горжусь земляками», — цитирует главу региона департамент информационной политики Свердловской области.