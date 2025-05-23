Денис Паслер предложил использовать госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле для реабилитации раненых бойцов СВО

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер предложил рассмотреть возможность адаптации Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, также известного как госпиталь Тетюхина, под реабилитацию участников специальной военной операции, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что создание условий для восстановления здоровья и помощь в социальной адаптации бойцов — одни из приоритетных задач. Во время поездки в Нижний Тагил он познакомился с членами нижнетагильских волонтёрских организаций, таких как общественная организация ветеранов «Боевое братство», помогающая участникам СВО и их семьям, и волонтёрская группа «Вместе мы сила — жёны Нижнего Тагила», занимающаяся сбором гуманитарной помощи.

Денис Паслер рассказал, что совместно с Социальным фондом РФ сейчас ведётся работа над созданием в области реабилитационного центра для военнослужащих.

«Одно из самых заметных медицинских учреждений Нижнего Тагила и в целом Свердловской области — Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, или Тетюхинский госпиталь, как его чаще называют. Считаю, что стоит рассмотреть возможность адаптации учреждения под реабилитацию наших военнослужащих», — подчеркнул врио губернатора Свердловской области.

Напомним, вчера, 22 мая, Денис Паслер побывал с рабочим визитом в Нижнем Тагиле, где осмотрел доменную печь № 7 и дал старт техническому перевооружению коксовой батареи № 10 на ЕВРАЗ НТМК. Стоимость проекта превысит 28 млрд рублей, а его реализация обеспечит увеличение производства и значительный экологический эффект — сокращение выбросов более чем на 1000 тонн в год. Также в рамках визита он посетил стройплощадку нового спортивно-оздоровительного комплекса и детского сада на месте бывшей воинской части на Вые и школу № 33, в которой сейчас проводится капитальный ремонт.