РЖД выплатит 350 тысяч рублей родственникам мужчины, которого насмерть сбил поезд на станции Сан-Донато

Ночью 30 мая 2021 года в районе железнодорожной станции Сан-Донато на 354 км Свердловской железной дороги под колесами поезда погиб 54-летний мужчина. Нижнетагильский транспортный прокурор подал в суд иск в интересах матери и брата погибшего к ОАО «Российские железные дороги» с требованием о компенсации морального вреда, вызванного утратой близкого родственника.

Тагилстроевский районный суд установил, что в действиях сотрудников РЖД вины не имелось, поскольку не было нарушений правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Тем не менее, согласно действующему законодательству, на РЖД, как на владельца источника повышенной опасности, а именно поезда, возлагается ответственность за причиненный вред даже в отсутствии вины.

Также было доказано, что погибший сам допустил серьёзное нарушение правил безопасности, находясь на железнодорожных путях в тёмное время суток и в состоянии сильного алкогольного опьянения. Эти факторы были учтены судом при определении суммы компенсации морального вреда.

«Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила вынесено решение об удовлетворении требований прокурора, с ОАО “РЖД” взыскана компенсация морального вреда в пользу матери погибшего в размере 250 тысяч рублей, в пользу брата погибшего — 100 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами», — сообщили в пресс-службе суда.