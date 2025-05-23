В Нижнем Тагиле молния ударила в трамвай с пассажирами

Накануне, 22 мая, в трамвай № 15 ударила молния. Как сообщает ИА «Все новости», инцидент произошёл у остановки Верескова на Старой Гальянке и вызвал панику среди пассажиров. По словам очевидцев, в момент удара молнии в трамвае погас свет, а двери заблокировались и не открывались несколько минут. Пассажиры испытали сильный страх: дети начали кричать, а одной из пенсионерок стало плохо.

Спустя несколько минут освещение восстановилось, двери разблокировались. Водитель вышла, чтобы проверить состояние трамвая, а кондуктор пыталась успокоить пассажиров. Людей попросили покинуть вагон, который затем отбуксировали другим трамваем. Происшествие обошлось без пострадавших. Пассажирам пришлось добираться до ближайшей автобусной остановки пешком по трамвайным путям.