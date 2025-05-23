В селе Покровском под Нижним Тагилом в ДТП пострадали двое подростков

В прошедший вторник, 20 мая, около 22:00 в селе Покровском под Нижним Тагилом произошло ДТП, в результате которого пострадали двое подростков.

Как сообщили в тагильской Госавтоинспекции, 36-летняя женщина за рулём автомобиля Renault Sandero ехала со стороны Салдинского шоссе и не справилась с управлением на нерегулируемом перекрёстке, вследствие чего автомобиль съехал с дороги. Непристёгнутые пассажирки — 15 и 16 лет — получили травмы головы и были госпитализированы в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

Сотрудникам полиции женщина рассказала, что подвозила девочек домой после прогулки, но попала в аквапланирование, из-за чего автомобиль стал неуправляемым и произошло ДТП. Водитель имеет 12-летний стаж вождения, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. В отношении неё был составлен протокол по ст. 12.6 КоАП РФ (неиспользование ремней безопасности пассажирами).

Кроме того, на месте аварии было выявлено занижение обочины, что могло стать одной из причин произошедшего.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к неукоснительному соблюдению ПДД, а также напоминает о необходимости использования ремней безопасности и выбора скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия и погодным условиям.