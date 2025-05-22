Пенсионер из Нижнего Тагила потерял автомобиль и почти полмиллиона рублей из-за мошенников

В дежурную часть полиции Нижнего Тагила поступило заявление от тагильчанина, который попался на уловки мошенников, потеряв крупную сумму денег и автомобиль.

По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», потерпевшему поступил звонок через мессенджер, где неизвестный представился сотрудником ЖКХ. Мужчине предложили заменить домофон и для подтверждения согласия сообщить код из смс. Позже поступил второй звонок от женщины, которая назвала себя сотрудницей портала «Госуслуги». Пенсионеру сообщили, что на его данные была оформлена генеральная доверенность, благодаря которой злоумышленники смогут распоряжаться имуществом и финансами мужчины.

Чтобы сохранить свои накопления и имущество, мужчине предложили перевести все свои средства на «безопасный счёт» и продать свой автомобиль. Под давлением он согласился и, следуя указаниям аферистки, сначала установил на телефон подозрительное приложение, а затем направился к ближайшему банкомату.

«Через терминал пострадавший совершил два перевода: 145 тысяч рублей с карты и 320 тысяч наличными — всю сумму, полученную от продажи автомобиля. После того как деньги были переведены, лжесотрудница перестала выходить на связь. Тогда мужчина понял, что стал жертвой тщательно спланированной схемы обмана. Общий ущерб составил около 500 тысяч рублей», — сообщили в полиции Нижнего Тагила.

Полиция предупреждает, что ни одна государственная структура не требует перевода личных средств на так называемые «безопасные счета». Никогда не сообщайте коды из смс — даже если звонящий представляется работником ЖКХ, банка или портала «Госуслуг». Не устанавливайте неизвестные приложения по ссылкам из мессенджеров. При малейших сомнениях — положите трубку и обратитесь в полицию или по официальным номерам горячих линий.