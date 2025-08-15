В Нижнем Тагиле открылся первый Центр уличного баскетбола

Накануне, 14 августа, в Нижнем Тагиле на территории парка ДК им. И.В. Окунева состоялось торжественное открытие первого в УрФО центра уличного баскетбола. Этот спортивный объект международного уровня был построен банком ПСБ при поддержке Российской федерации баскетбола в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям», а также с участием городских и региональных властей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Новый спортивный объект предназначен для проведения соревнований различного уровня — от региональных до международных. Его площадь составляет почти четыре тысячи квадратных метров, на которых расположены одна баскетбольная площадка для игры 5×5 и пять игровых зон для игры 3×3. Все площадки оснащены профессиональным акриловым покрытием, которое отличается экологичностью, износостойкостью и способностью выдерживать любые погодные условия.

Благодаря такому покрытию, на площадке одновременно могут играть до пяти команд, а также проводить фестивали ГТО, массовые турниры, всероссийские, региональные и городские соревнования. Кроме того, на территории центра есть зона для занятий уличной гимнастикой с тренажёрами и мобильные трибуны для зрителей. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.

В день открытия новой площадки прошёл турнир по баскетболу 3×3. Кроме того, для участников были организованы мастер-классы от призёров летних Олимпийских игр 2020 года в Токио по баскетболу 3×3, заслуженных мастеров спорта России Кирилла Писклова и Александра Зуева.

В мастер-классе приняли участие 32 начинающих баскетболиста. А на турнире за победу боролись команды девушек 2012 и 2014 годов рождения, юниоров 2008–2010 годов рождения, юношей 2011–2012 годов рождения и 2014 года рождения и младше.