В Нижнем Тагиле разыскивают 76-летнего Анатолия Кононенко

В Нижнем Тагиле больше недели разыскивается 76-летний Анатолий Кононенко. 13 мая мужчина вышел из дома в Ленинском районе города и до сих пор не выходит на связь. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Согласно информации из ориентировки поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавший худощавого телосложения, рост 165 см, короткие седые волосы, глаза серые. Был одет в коричневую куртку, чёрные джинсы, чёрные кроссовки и красную кепку.

«Отделом полиции № 16 МУ МВД России "Нижнетагильское" устанавливается местонахождение Анатолия Кононенко. Сотрудники полиции проверяют возможные камеры видеонаблюдения в районе. На месте работают участковые уполномоченные и сотрудники уголовного розыска. К поискам привлечены волонтёры», — рассказали АН «Между строк» в полиции.

Просьба ко всем, кто видел мужчину, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или по телефону 102.