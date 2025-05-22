«Скоро она выходит замуж». Заводчанин из Нижнего Тагила покорил невесту на передаче «Давай поженимся»

32-летний тагильчанин Антон Флегонтов, работающий на «Уралвагонзаводе», чтобы встретить свою настоящую любовь, решил принять участие в популярной программе «Давай поженимся» (16+) на Первом канале. Эфир состоялся 15 мая. С молодым человеком связались редакторы передачи, тогда он и узнал, что, возможно, подходит на роль потенциального жениха, и получил приглашение поучаствовать. Раздумывал он недолго — сначала решил отказаться, посчитав идею странной, но после разговора с сестрой понял, что стоит попробовать.

«Подумал сначала, что это бред какой-то, и отказался. На следующий день рассказал сестре, а она сказала мне всё же попробовать, вдруг что-то получится. В итоге я написал редакторам и согласился. Я вообще не знал, что и как происходит, но понимал одно — если я этого не сделаю, то потом буду себя корить всю жизнь за упущенный шанс», — поделился с АН «Между строк» Антон.

Для участия в шоу ему нужно было подготовить двухминутное видео и отправить его на передачу. После этого Антону оплатили билеты, и он отправился на поиски любви. Поддержать молодого человека вызвался его друг. Потенциальной невестой стала 24-летняя студентка Анастасия из Новороссийска.

Как рассказал тагильчанин, съёмки прошли легко и весело, несмотря на то ,что сам процесс для парня оказался непредсказуемым, и он не всегда понимал, что происходит и что нужно делать.

На программе Антону удалось покорить сердце девушки, и в конце Анастасия выбрала именно его в качестве своей пары. Однако, как признался тагильчанин, после съёмок всё пошло не так, как ожидалось.

«С Анастасией мы начали общаться уже после передачи, но только как друзья. Поняли, что я — не её человек, а она — не мой. У меня своя жизнь, у неё — своя. Скоро она выходит замуж», — рассказал тагильчанин.

Многие знакомые Антона критиковали его участие в передаче, считая это странным или ненужным, но сам он уверен, что участие было важным и полезным опытом.

«А что мне было делать? Отказаться от участия и сидеть дома? Лучше было воспользоваться шансом, чем потом жалеть, что не попробовал», — отметил молодой человек.