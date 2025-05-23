Виновнице ДТП под Нижним Тагилом, в котором пострадал ребёнок, не удалось избежать штрафа

Свердловский областной суд утвердил постановление о привлечении к административной ответственности виновницы аварии, в которой пострадал ребёнок.

Напомним, ДТП произошло 9 июня прошлого года на 8-м километре дороги Николо-Павловское — Алапаевск, в районе Шиловки. Тогда 36-летняя женщина за рулём автомобиля Nissan, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не уступила дорогу автомобилю KIA. В результате аварии пострадал 12-летний пассажир автомобиля KIA, получивший перелом ключицы.

В суде женщина не признала свою вину и утверждала, что при выезде убедилась в безопасности манёвра, а виновником ДТП является водитель KIA, которая, по её мнению, превысила скорость. Однако суд не нашёл нарушений со стороны водителя KIA и пришёл к выводу, что именно водитель Nissan допустила нарушение правил дорожного движения и не предотвратила столкновение.

Ранее Тагилстроевский районный суд признал водителя Nissan виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда, женщина обжаловала его в Свердловском областном суде, однако там жалобу не удовлетворили и оставили постановление без изменений.