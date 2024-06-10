В ДТП под Нижним Тагилом пострадали два ребёнка-пассажира

На 8-м километре дороги Николо-Павловское — Алапаевск, в районе Шиловки, произошло ДТП, в котором пострадали два ребёнка-пассажира. По данным ГИБДД Свердловской области, 9 июня 36-летняя женщина за рулём Nissan, выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекрёсток, не предоставила преимущество 37-летней женщине на Kia Rio, из-за чего произошло столкновение. «Кореец» вылетел с дороги в кювет.

«В результате происшествия два ребёнка-пассажира, 11-летняя девочка и 7-месячный мальчик, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения специалистами», — сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.

На водителя Nissan составили протоколы по ч. 2 ст. 12.13 КоАП (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков) и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).