В Нижнем Тагиле магазин на Гальянке атаковали малолетние воры-кофеманы

Магазин «Пятёрочка» на улице Удовенко, 4а терроризируют подростки, которые неоднократно были замечены в воровстве дорогого кофе с полок.

«Ничего не можем поделать с подростками, которые повадились делать набеги к нам в магазин. Причём они охотятся исключительно на дорогой кофе. За пазуху — и всё, ищи ветра в поле, как говорится», — цитирует сотрудников магазина сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

Юных воров-кофеманов не смущают камеры, установленные по периметру всего помещения. Сотрудники магазина обратились в СМИ, чтобы убедить правонарушителей оплатить или вернуть товар. Очевидцы сообщают, что подростки попали на камеры видеонаблюдения, и их личности устанавливаются.

«Мы настоятельно просим этих юнцов либо вернуть нам товар обратно в магазин, либо прийти и оплатить его на кассе. Советуем не затягивать, в противном случае будем вынуждены обратиться в органы внутренних дел со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявляют сотрудники «Пятёрочки».