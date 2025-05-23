Как работать с поколением зумеров? В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» обсудят одну из самых острых тем рынка труда

В Нижнем Тагиле 27 мая в центре «Мой бизнес» пройдёт бизнес-завтрак по случаю Дня российского предпринимательства.

В числе спикеров мероприятия: министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Елена Артюх, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Кисеев, руководитель Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства Сергей Федореев.

После торжественной части, где предпринимателей наградят благодарственными письмами, пройдёт обсуждение одной из самых острых тем рынка труда — как работать с поколением зумеров? В числе вопросов дискуссии: как привлечь зумеров на работу, что мотивирует новое поколение, как взаимодействовать с молодыми сотрудниками, чтобы они усилили ваш бизнес?

Гости и эксперты: основатель и издатель медиа «Чойс» Ксения Другова, основатель международной франчайзинговой сети винного мороженого «Мивино», эксперт по франчайзингу Шахрияр Алиев, серийный предприниматель, основатель Calibri — платформы лид-менеджмента для маркетологов, сервиса подписания документов СкиньСкан, сервиса маркировки иноагентов Sleza.media Иван Шкиря.

Мероприятие пройдёт в центре «Мой бизнес» по адресу: проспект Мира, 2а. Начало в 13:30, регистрация по ссылке — https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq0E2ZsraRk2OPEHlfb7ticYRdtbqGurX8SdDAf2rD_BSEkg/viewform?usp=header