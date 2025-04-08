В центре Нижнего Тагила детская площадка усыпана использованными шприцами

В редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка Марина, обеспокоенная ситуацией, сложившейся в её дворе и подъезде. Как рассказала девушка, по всему двору около домов № 101, № 103а и № 105 на улице Газетной лежат использованные шприцы и трубки для курения наркотических веществ. Кроме того, несколько шприцов были найдены прямо в подъезде, а один и вовсе оказался в её почтовом ящике.

«Мало того, что детская площадка и так в плачевном состоянии, так ещё и постоянно собираются там разные маргинальные личности. И это ведь всё происходит прямо в центре города. Шприц в почтовом ящике стал последней каплей. Ну, употребляете вы, так что сложного хотя бы просто утилизировать за собой свой мусор?» — возмущается тагильчанка.

Марина обеспокоена тем, что животные и дети могут уколоться шприцами от наркоманов и заразиться опасными заболеваниями.

Кроме того, жильцы этих домов сталкиваются с бездействием управляющей компании «Строительные технологии». Марина считает недопустимым, что УК, призванная обеспечивать комфорт и безопасность жильцов, игнорирует свои прямые обязанности по уборке территории. Результатом этого безразличия зимой становятся сугробы у подъездов, а весной — опасные следы наркотической зависимости.