Денис Паслер назначил Татьяну Савинову вице-губернатором — министром здравоохранения Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил заместителем губернатора — министром здравоохранения региона Татьяну Савинову.

«Татьяна Леонидовна показала себя как опытный управленец, организовала работу на самом ответственном участке — это социальная сфера и медицина. Я знаю её как грамотного специалиста и большого профессионала. Уверен, что на новом посту в Свердловской области она сможет дать новый импульс развитию системы здравоохранения», — отметил Денис Паслер.

Татьяна Савинова окончила Уральский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия» и Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работала врачом-педиатром инфекционного отделения Городской детской инфекционной больницы № 4. Перешла в Управление здравоохранения Екатеринбурга, занимала должность главного педиатра города, позже стала первым заместителем начальника управления.

В правительстве Оренбургской области занимала пост вице-губернатора — заместителя председателя правительства региона по социальной политике — министра здравоохранения.

5 апреля Татьяна Савинова приступила к исполнению своих обязанностей в Свердловской области.

«Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев. Я стала врачом здесь, в Екатеринбурге, понимаю, какой помощи ждут люди. Полученные знания во многом помогли мне организовать работу в Оренбургской области. А теперь весь свой наработанный опыт, компетенции и энергию я постараюсь максимально эффективно использовать для работы в своей родной Свердловской области. Планирую в управленческих и других вопросах советоваться с медиками, многих из которых знаю лично, напрямую общаться с жителями региона, чтобы улучшить социальную сферу и медицину в регионе», — сказала Татьяна Савинова.