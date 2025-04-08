Россияне назвали самых популярных героев советских мультфильмов

В честь Дня российской анимации, который отмечается сегодня, 8 апреля, в соцсетях телеканалов «КиноМульт» и «МУЛЬТ» был проведён опрос о том, какие герои советских анимационных фильмов пользуются у россиян наибольшей популярностью.

По мнению почти трети участников голосования (31%), самым известным героем советских мультфильмов является кот Матроскин из мультсериала «Трое из Простоквашино» (0+), снятого в 1978 году. На втором месте — Чебурашка из одноимённого мультфильма (1971 год) — 24%. На третьем — Домовёнок Кузя из «Приключений Домовёнка» (0+) (1986 год) — 22%. На четвёртом — кот Леопольд из «Приключений кота Леопольда» (0+) (1975 год) — 16%. На пятом — котёнок Гав из «Котёнка по имени Гав» (0+) (1976 год) — 15%. В опросе приняли участие 957 человек.

Любопытно, что Заяц из «Ну, погоди!» (0+) набрал всего 6,8%. В опросе приняли участие 20 мультипликационных героев, в числе которых Винни-Пух (10,8%), попугай Кеша (8,1%), Умка (5,7%) и другие персонажи, известные многим россиянам с детства.

Агентство новостей «Между строк» обратило внимание на то, что в этом опросе подавляющее большинство героев — положительные. Мы решили исправить эту несправедливость и предлагаем свой опрос, в котором участвуют вроде бы отрицательные, но при этом не лишённые обаяния и самоиронии мультперсонажи.

Волк из «Ну, погоди!» Старуха Шапокляк из «Чебурашки» (0+) Бармалей из «Доктора Айболита» (6+) Джон Сильвер из «Острова сокровищ» (6+) Фрекен Бок из «Малыша и Карлсона» (0+) Джулико Бандитто и Де Ля Воро Гангстеритто из «Приключений капитана Врунгеля» (6+) Карабас-Барабас из «Приключений Буратино» (0+) Крот из «Дюймовочки» (0+) Мыши хулиганы Серый и Белый из «Приключений кота Леопольда» (0+) Принц Лимон из «Чипполино» (0+)

Проголосовать за вашего самого любимого мультипликационного героя из этого перечня можно в наших соцсетях.

Первый российский анимационный фильм был показан 8 апреля 113 лет назад. В 1912 году зрители увидели кукольный мультфильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» русского режиссёра и оператора Владислава Старевича.