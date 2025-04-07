В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего 13-летнего подростка

В Нижнем Тагиле разыскивается 13-летний Андрей Добродеев. Накануне, 6 апреля, в полицию обратился отец подростка и сообщил, что сын ушёл гулять и не вернулся. В ОП № 21 МУ МВД «Нижнетагильское» организовали поиски.

«С целью установления местонахождения пропавшего школьника ориентированы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды. Проверяются места его возможного местонахождения. Сотрудниками полиции установлен круг общения подростка, устанавливаются новые связи ребёнка», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Рост пропавшего 150 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые. Был одет в серую ветровку, толстовку с капюшоном болотного цвета, чёрные спортивные штаны, с белой надписью «Спорт» и чёрные кроссовки.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-63-02 или на линию 02.