А вы знали? В Нижнетагильском музее природы «живёт» целая семья мамонтов

В Нижнетагильском музее природы «живёт» целая семья мамонтов: папа «Рифей», мама «Тавдия» и мамонтёнок «Тагилёнок». Конечно, это не живые мамонты, а их скелеты, но мало какой музей в России может похвастаться целым семейством этих древних гигантов.

Первый скелет мамонта появился в Нижнетагильском окружном краеведческом музее в 1925 году. Его передала музею жительница Гаринского района Анфиса Васильевна Молотилова. Собирал кости её супруг — местный фельдшер Аркадий Сысоевич Молотилов, слывший большим знатоком палеонтологии. Скелет был неполным, и сотрудники музея начали поиски недостающих частей. В 1927 году в результате поисков близ села Гари были собраны все кости скелета этого вымершего животного. Костей оказалось даже больше, чем нужно. Недостающие элементы были добавлены в скелет, и в скором времени он стал центральным экспонатом в отделе природы краеведческого музея.

Рассказывают, что у тагильских музейщиков была идея собрать ещё скелет какого-либо древнего животного, обитавшего на Урале в одно время с мамонтами. Но многолетние поиски не дали результатов, хотя искали по всей Свердловской области. Палеонтологи находили отдельные кости пещерного медведя, гигантского оленя, шерстистого носорога, но собрать целый скелет не удавалось.

Более полувека мамонт занимал своё место в экспозиции музея и был необычайно популярен у посетителей, особенно у школьников. Но в 1988 году скелет мамонта убрали в запасники и стали искать организацию, которая провела бы его реставрацию. Поиски заняли несколько лет, и в конце концов такая организация была найдена. Скелет и оставшиеся «запчасти» отправили в московскую некоммерческую лабораторию «Живая Земля», специалисты которой не только отреставрировали нашего мамонта, но и собрали из оставшихся костей и своих муляжей мамонта-самку. А в 2010 году, к пятилетию музея природы, москвичи отправили тагильчанам в подарок ещё и муляж мамонтёнка. Тогда же всё семейство мамонтов, занявшее целый зал в городском музее природы, получило имена: «Рифей», «Тавдия» и «Тагилёнок».

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»