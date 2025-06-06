«Подделка», а не «фейк», «нравится», а не «лайк». В День русского языка россияне рассказали, что хотят использовать русские синонимы вместо англицизмов

Сегодня, 6 июня — в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, — в России и в мире отмечается День русского языка. Платформа Дзен провела по этому случаю опрос, из которого следует, что каждый третий россиянин поддерживает замену заимствований на русскоязычные синонимы. Еще 58% относятся к такой идее нейтрально, а 12% выступают против замены.

Среди англицизмов, которые можно было бы заменить русскими синонимами, лидирует «фейк». 29% респондентов считают, что вместо этого термина уместнее использовать слово «подделка». Говорить и писать «крайний срок» вместо «дедлайна» хотят 28% опрошенных, «ненужная рассылка» вместо «спама» (27%), «нравится», а не «лайк» (26%), «воспоминание» вместо «флешбэка» (19%), «себяшка», а не «селфи» (15%), «провал» вместо «фейла» (13%) и «обратная связь» вместо «фидбэка» (11%).

В опросе приняли участие 1552 респондента из разных регионов России.