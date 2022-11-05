​​​​​​​Две революции в Нижнем Тагиле. После того как тагильские большевики получили власть, они приобрели оружие, изъяли у «буржуев» деньги и ценности и национализировали предприятия на фоне разгорающейся гражданской войны (продолжение)

Окончательный разрыв между большевиками и меньшевиками произошёл после июльских событий 1917 года, когда в Петрограде была расстреляна мирная демонстрация трудящихся. Тагильские большевики, руководствуясь «Апрельскими тезисами», начали готовиться к вооружённому восстанию. Был избран партийный комитет, велась работа для пополнения отрядов Красной гвардии. Но если с людьми, готовыми встать на защиту интересов рабочего класса, проблем не было, то вооружить красногвардейцев было нечем. Тогда решением губернского комитета РСДРП(б) на нижнетагильский завод направили опытного большевика Николая Гурьевича Толмачёва, который занимался организацией рабочей милиции и красногвардейских отрядов на Урале.



Николай Гурьевич Толмачёв (фото 1917 г.) (фото неизв. автора / общ. достояние)



Толмачёв договорился с Петроградским комитетом РСДРП(б) о выделении тагильским красногвардейцам достаточного количества оружия, в том числе пулемётов. Кроме этого, он оказал помощь в организации взаимодействия боевых дружин Нижнего Тагила с красногвардейцами Екатеринбурга и Перми.

С наступлением осени 1917 года в Нижнем Тагиле начались трудности с продовольствием. В сентябре на заводах прекратилась выплата зарплаты, прошли забастовки. Рабочие захватили Авроринский платиновый прииск, посадили под замок администрацию и избрали рабочий комитет. В октябре 1917-го началась забастовка на тагильском участке железной дороги. Затем забастовал Нижне-Салдинский завод. По Нижнетагильскому заводскому посёлку прокатилась новая волна митингов, на которых всё чаще и чаще звучали требования переизбрать Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, изгнать из него «соглашателей и пособников буржуазии» — меньшевиков и кадетов. Тагильские эсеры (социалисты-революционеры) заявили о частичной или полной поддержке позиции большевиков. Об усилении влияния последних свидетельствует и резкий рост численности местной организации РСДРП(б). Если в июне в её состав входили только 43 человека, то к началу октября — 260 человек.

В Нижнетагильский заводской посёлок телеграммы об октябрьских событиях в Петрограде и воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам» пришли 27 октября (9 ноября) 1917 года. В ряде посёлков округа (например, в Нижней Салде, где позиции большевиков были особенно сильны) в этот же день приняли решение о переходе всей власти в руки Советов. 2 ноября (по старому стилю) 1917 года состоялось расширенное заседание Нижнетагильского совета, где выступили вернувшиеся со II Всероссийского съезда Советов делегаты-тагильчане: левый эсер Семенов и большевик Носов. Заседание проходило в доме купца Уткина на Александровской. Узнав о возвращении делегатов из Петрограда, возле здания собралась толпа рабочих и обывателей, на улице возник стихийный митинг.



Пётр Бортнов. «Трудящиеся приветствуют установление советской власти» (1955 г.)

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/nggallery_import/Ustanovlenie-vlasti-Sovetov-v-Nizhnem-Tagile.-1955.jpg)



Делегаты съезда рассказали о свержении Временного правительства и об установлении советской власти в Петрограде. Большевики предложили поддержать петроградских рабочих и установить советскую власть в Нижнем Тагиле. Заседание Совета продолжалось всю ночь, однако консенсуса достичь не удалось. Но в течение ноября власть в Нижнем Тагиле плавно перешла в руки Совета.

Примечательно, что это произошло мирным путём, без кровопролития и беспорядков. «Меньшевики и кадеты, узнав о том, что Временное правительство низложено, перестали исполнять свои обязанности, возложенные на них Нижнетагильским советом... Кто-то готовился бежать из Тагила, кто-то попросту саботировал. Тогда Совет принял решение взять под охрану все ключевые объекты: телеграф, почтамт, вокзал, железнодорожные станции, другие учреждения. Вместо тех, кто не выходил на службу, были назначены новые люди, как правило, из своих — большевиков и левых эсеров. Наши патрули контролировали все въезды и выезды из Тагила», — вспоминал в 70-е годы прошлого века член РСДРП(б) с 1917 года, один из непосредственных участников тех событий красногвардеец Филипп Николаевич Наумов.



Филипп Николаевич Наумов (фото 1960 г.) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/imgbook8/11_18_010.jpg)



Другой очевидец тех событий горняк-красногвардеец Николай Петрович Овчинников вспоминал в 1982 году: «В ноябре — декабре 17-го красногвардейцы начали сопровождать особых уполномоченных Совета для изъятия денег и ценностей у владельцев заводов, купцов, крупных кустарей. Выглядело это так: в Совет обращались рабочие предприятия, прииска или артели, чьи владельцы не платили зарплату более двух месяцев. Решение выносилось быстро, в течение получаса, и к владельцу направлялся уполномоченный с небольшим отрядом красногвардейцев. Хозяину предприятия предлагалось добровольно выдать денежные средства, которые он задолжал работникам. Обычно вида вооружённых красногвардейцев хватало, чтобы заводовладелец или купец раскошелился. У некоторых не оказывалось наличных, и тогда они просили день или два отсрочки, о чём писали расписку. Некоторые предлагали выдать рабочим жалование продукцией предприятия. Например, один из братьев-купцов Треуховых предложил выдать долги рабочим золотым песком, так как из-за болезни не успел реализовать очередную партию. Ему дали отсрочку на три дня под расписку и честное слово. Были и те, кто категорически отказывал в выплате зарплаты, признавая только власть Временного правительства. У таких производили обыски, деньги и ценности изымали».

В первые месяцы после Октябрьской революции Советы столкнулись с серьёзными проблемами на местах. К росту цен прибавилась нехватка продовольствия. Купцы-оптовики практически прекратили закупки муки, мяса, птицы, рыбы, многие из них покинули Нижний Тагил. В посёлке ощущалась острая нехватка дров, угля. Заводы работали с большими перебоями. Среди населения близлежащих сёл росло недовольство: крестьяне, подстрекаемые меньшевиками и кадетами, требовали от Совета незамедлительного выполнения декрета о земле.

20 декабря (по старому стилю) 1917 года в Нижнем Тагиле состоялись перевыборы в Совет. На этот раз в его состав вошли преимущественно большевики и левые эсеры, исполком насчитывал 20 человек. Председателем исполкома Нижнетагильского совета был избран один из наиболее авторитетных членов местной организации левых эсеров Дмитрий Николаевич Добрынин.



Первый исполком Нижнетагильского совета рабочих, крестьянских, солдатских и железнодорожных депутатов (фото: май 1918 г.) (фото неизв. автора / общ. достояние)



27 декабря Нижнетагильский совет, обсудив вопрос о текущем моменте, принял следующую резолюцию: «Вся власть в центре должна принадлежать Совету народных комиссаров, опирающихся в своей работе на ЦИК Советов рабочих и крестьянских депутатов. На местах вся власть должна принадлежать Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, отражающих народную волю».

С первых дней своего существования обновлённый Совет принялся наводить порядок в Нижнем Тагиле. Был распущен комитет общественной безопасности, упразднено волостное земство, созданы народный суд, врачебно-санитарный отдел, чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией (ЧК) и спецотряд советской охраны, ликвидирована «выборная милиция». В государственных учреждениях, подразделениях Красной гвардии, на железной дороге начались чистки, в результате которых меньшевики, правые эсеры, кадеты, монархисты были заменены либо специалистами, лояльными к новой власти, либо членами РКП(б). В то же время входившие в Совет левые эсеры, всегда пользовавшиеся доверием у крестьян, отправились по деревням разъяснять положения декрета о земле.

В январе — феврале 1918 года началась национализация промышленных предприятий.

После установления в конце 1917 года рабочего контроля над заводами Богословского, Невьянского, Нижнетагильского округов администрации Нижнетагильского и Луньевского горных округов начали открыто саботировать работу предприятий, прекратили субсидирование заводов и выдачу зарплаты работникам. Исполком Совета решил послать в Петроград делегацию рабочих, которую возглавил Александр Васильевич Бархатов. Делегации была поставлена следующая задача: попасть на приём к Ленину, подробно рассказать ему о положении тагильских заводов и попросить помощи.



Я. Серов. «Как пройти в Смольный» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.russinitalia.it/foto/cartoline/CS%201274.jpg)



Попали тагильские ходоки к вождю мирового пролетариата или их принял в Смольном кто-то другой, доподлинно неизвестно. Городские легенды утверждают, что такая встреча была. Но, так или иначе, очень скоро в Нижний Тагил пришёл декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 27 января 1918 года, которым заводы и рудники Нижнетагильского и Луньевского горных округов, в том числе и заводы «Акционерного общества Нижнетагильских и Луньевских заводов — наследников П. П. Демидова», были национализированы. Следом национализируются более мелкие заводы горнорудной отрасли и предприятия тагильских купцов и промышленников: Уткиных, Треуховых, Лошкарёвых, Копыловых, Аксёновых, Ляпцевых. При этом имущество и ценности купцов подлежали конфискации. У кого-то из них действительно изымали большие суммы денег, у кого-то в домах не было практически ничего ценного — успели перевезти к родственникам или спрятать. По Тагилу поползли слухи о несметных сокровищах, спрятанных «мироедами» в подвалах домов или кладбищенских склепах. Про купца Евлампия Евграфовича Копылова говорили, что он якобы спрятал большую часть своих сокровищ в могиле сына. За «невыдачу утаиваемых запасов золотого песку» тагильского купца и золотопромышленника Андрея Треухова дважды сажали за решётку. Известных тагильских предпринимателей и благотворителей братьев Иульяна и Архипа Хлопотовых также посадили в тюрьму и через полгода, не добившись от них выдачи ценностей и сбережений, расстреляли.

Надо отметить, что в работе самого Совета тоже не всё шло гладко. Не все народные избранники смогли пройти испытание властью. Так, после стихийного массового выступления населения 17 января 1918 года, в результате которого при неясных обстоятельствах погибли несколько человек, покончил с собой председатель исполкома Дмитрий Добрынин. Происшествие стало шоком для всех членов Совета. После этого пост председателя исполкома занял опытный подпольщик, член РСДРП с 1904 года Евгений Абрамович Панкратов, известный на Нижнетагильском заводе под псевдонимами Сибиряк и товарищ Анучин.



Е. А. Панкратов (фото неизв. автора, 1933 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/imgbook8/11_18_001.jpg)



В июле 1918 года «за систематические и неоднократные злоупотребления служебным положением» был снят с должности председатель ревтрибунала, первый председатель тагильской ЧК Андрей Ефимович Пузеев. В ходе расследования неожиданно открылись факты его причастности к ряду уголовных преступлений, в том числе к убийству. В марте 1918 года из Петрограда пришла директива, предписывающая изъять огнестрельное оружие у бывших членов партий меньшевиков, кадетов, октябристов, бывших жандармов и армейских офицеров, а также незарегистрированное охотничье оружие. Кампания шла трудно, сопровождаясь скандалами, и продолжалась вплоть до начала наступления на Екатеринбург колчаковцев и чехословацких частей.

Первый Совет рабочих, крестьянских, солдатских и железнодорожных депутатов просуществовал менее года. 4 октября 1918 года, после продолжительных боёв, Нижний Тагил был взят частями армии адмирала Колчака. Большая часть членов первого Совета ушли с отступающей Красной армией. 5 октября от советской власти в Нижнетагильском посёлке остались лишь листовки с призывами защищать завоевание революции, несколько красных флагов, забытых в спешке, да памятник Свободе, переделанный из памятника императору Александру II…



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//13-Памятник-Свободы.-1928-29-г.-Комсомольский-сквер..jpg)



Впереди страну и город ждали тяжёлые времена, сопровождаемые разрухой, голодом и разгулом преступности.

Продолжение следует…