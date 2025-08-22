Предназначенные для вывоза в Азербайджан лесоматериалы из Нижнего Тагила оказались заражены чёрным усачём

20 августа 2025 года Нижнем Тагиле в ходе проверки партии лесоматериалов, предназначенной для отправки в Азербайджан, был обнаружен карантинный вредитель. Экспертиза, проведённая в екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердила, что вредителем является чёрный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis). Объём партии составил 115 кубических метров.

Для предотвращения распространения вредителя заражённые лесоматериалы были уничтожены. Юридическое лицо, ответственное за продукцию, получило предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.