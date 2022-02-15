Тагильские заброшки. Выйский медный рудник

В 1939 году на одном из заседаний Нижнетагильского горисполкома присутствовал заведующий отделом народного образования Свердловского облисполкома. Когда участники заседания закончили разбирать текущие вопросы, слово предоставили высокому гостю. Он начал говорить о том, как слабо преподаётся учащимся такой предмет, как история и природа родного края. Гость говорил без бумажки, убедительно, приводя множество ярких примеров и, по сути дела, правильно. Завершая своё выступление, он зачитал список природных и исторических объектов Нижнего Тагила, которые, по его мнению, должны были быть включены в учебную программу средней школы. Одним из таких объектов был медный рудник, заявленный ещё Никитой Демидовичем Антюфеевым (Демидовым) в качестве сырьевой базы Выйского медеплавильного завода в 1720 году.

Заведующего отделом ОблОНО звали Александр Козьмич Шарцев. В 1930-х годах он был широко известен в Пермском крае и на Урале как активный популяризатор истории Урала и Предуралья, его краеведческие очерки печатали в областных газетах и журналах, его статьи обсуждали в научных сообществах.



Александр Козьмич Шарцев (фото неизв. авт., 1974 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/285/694/foto_aleksandr_kuzymich_sharts_znakomyy_ap_gaydara_iz_permi_1974_god-0.jpg)



После войны Шарцев много работал в городских, областных, краевых и республиканских архивах, продолжал заниматься изучением истории страны. После выхода на пенсию он стал лектором Всесоюзного общества «Знание», ездил по Уралу с лекциями, публиковал свои очерки в прессе. Не раз приезжал Александр Козьмич и в Нижний Тагил, читал лекции, посещал и исследовал исторические объекты. В том числе первый демидовский медный рудник.

Медный рудник, который Никита Демидович, подавая заявку в Берг-коллегию, указал в качестве сырьевого источника для будущего медеплавильного завода на реке Вые, был открыт в 1719 году по наводке местных вогулов (манси), добывавших там в небольших количествах медную руду и бурый железняк для своих нужд. Демидовские рудознатцы обследовали место, указанное вогулами, и доложили хозяину, что кроме медной руды окрестности изобилуют залежами «луговых» руд (так в XVII и начале XVIII века называли бурый железняк). Мало того, в полутора верстах отсюда, ближе к реке Вые, рудознатцы наткнулись ещё на одно рудное место, тоже богатое железной рудой. Никита Демидович велел описать месторождения и приложить описание к заявке, которую готовился подать в Берг-коллегию. Заявку удовлетворили, и будущие «железные короли Урала» начали возводить на реке Вые плотину, а затем и завод. Однако, когда пришло время пробных плавок, Демидовых ожидал неприятный сюрприз: руда, добытая в том месте, содержала всего от 1% до 1,5% меди.

Через сто с небольшим лет назначенный управляющим тагильскими медными рудниками Фотий Ильич Швецов писал в отчёте:

«Выйского заводу медный карьер, имеющий в длину 57 саженей, в ширину 19 саженей, был выработан на 7 саженей в глубину тремя ступенями. Низ карьера бывает затоплен весной и осенью. Руда в основном бедная, потому добыча её не целесообразна, пока идёт добыча на медном Рудянском руднике».

Рудник, позволивший Никите и Акинфию Демидовым быстро запустить производство на Выйском заводе, по иронии судьбы стал причиной остановки производства меди. Под угрозой срыва оказался заказ Адмиралтейства на медный лист для кораблей «Яхт-Хунд», «Вест-Хунд» и «Святая Наталья». Тем не менее рудник продолжал работать ещё в течение ста лет.

Чертёж медного рудника Выйского медеплавильного завода, 1730 г. (фрагмент ориг. изображения / общ. достояние / https://выставкигасо.рф/demidovs_in_the_urals) Выйский медный рудник на спутниковой карте Yandex 2020 г. (фрагмент ориг. изображения) (https://yandex.ru/maps ... https://ic.pics.livejournal.com/mishainik/27670587/841253/841253_original.jpg)

После создания Выйского заводского училища остановленный рудник неожиданно оказался снова востребованным. Здесь был организован учебный полигон, где учащиеся изучали руды и минералы, на практике познавали способы добычи руды. А в начале 1900-х годов демидовские геологи провели на заброшенном руднике разведочные работы, но богатых залежей медных руд не обнаружили. Ещё раз здесь проводили геологоразведку в 1942-м, но ожидаемых результатов она не дала: содержание меди в пробах не превышало 0,6%.

После Октябрьской революции и Гражданской войны работы на руднике были прекращены. А после Великой Отечественной Выйский рудник стал местом, куда начали водить учеников школ на уроки родного края. Продолжалось это до середины 1970-х. Затем о руднике забыли, а вспомнили лишь в 1995 году, когда началась разработка проекта индустриально-ландшафтного комплекса «Демидов-парк», который в итоге так и остался на бумаге.

Выйский медный рудник (фото: М. Мишайник, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/mishainik/27670587/840847/840847_original.jpg) Выйский медный рудник (фото: М. Мишайник, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/mishainik/27670587/840222/840222_original.jpg) Выйский медный рудник (фото: М. Мишайник, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/mishainik/27670587/841253/841253_original.jpg) Выйский медный рудник (фото: М. Мишайник, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/mishainik/27670587/840522/840522_original.jpg)

В начале 2000-х тагильские краеведы не раз предлагали сделать Выйский медный рудник одним из объектов исторического и индустриального туризма. Затраты на оборудование рудника смотровыми площадками и хорошей подъездной дорогой казались не высоки, а подготовка экскурсоводов вряд ли заняла бы много времени. Кроме туристов, рудник могли бы посещать и школьники, изучая историю города. Но отцы города оставили предложение без внимания.

Штольни Выйского рудника (фото: М. Мишайник, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/mishainik/27670587/839182/839182_original.jpg) Штольни Выйского рудника (фото: М. Мишайник, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/mishainik/27670587/839866/839866_original.jpg) Штольни Выйского рудника (фото: М. Мишайник, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/mishainik/27670587/838751/838751_original.jpg) Штольни Выйского рудника (фото: М. Мишайник, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://ic.pics.livejournal.com/mishainik/27670587/840090/840090_original.jpg)

В итоге идею подхватило руководство НТМК и оборудовало смотровые площадки на горе Высокой. А про Выйский рудник снова забыли.

Несколько лет назад карьер Выйского медного рудника начало подтапливать. Вода скрыла нижние уровни карьера и штольни, но общий вид рудника мало изменился.

Выйский рудник осенью 2021 г. (фото: А. Анфилатов / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/KvFbsBcMOZA) Выйский рудник осенью 2021 г. (фото: А. Анфилатов / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/KvFbsBcMOZA) Выйский рудник осенью 2021 г. (фото: А. Анфилатов / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/KvFbsBcMOZA) Дорога, ведущая на Выйский рудник (фото: А. Анфилатов, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/KvFbsBcMOZA)

По мнению ряда специалистов, Выйский медный рудник мог бы стать одним из ключевых пунктов туристического маршрута по историческим местам Нижнего Тагила.

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»