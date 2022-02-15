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Тагильские заброшки. Выйский медный рудник

15.02.2022 11:53
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Тагильские заброшки. Выйский медный рудник

В 1939 году на одном из заседаний Нижнетагильского горисполкома присутствовал заведующий отделом народного образования Свердловского облисполкома. Когда участники заседания закончили разбирать текущие вопросы, слово предоставили высокому гостю. Он начал говорить о том, как слабо преподаётся учащимся такой предмет, как история и природа родного края. Гость говорил без бумажки, убедительно, приводя множество ярких примеров и, по сути дела, правильно. Завершая своё выступление, он зачитал список природных и исторических объектов Нижнего Тагила, которые, по его мнению, должны были быть включены в учебную программу средней школы. Одним из таких объектов был медный рудник, заявленный ещё Никитой Демидовичем Антюфеевым (Демидовым) в качестве сырьевой базы Выйского медеплавильного завода в 1720 году. 

Заведующего отделом ОблОНО звали Александр Козьмич Шарцев. В 1930-х годах он был широко известен в Пермском крае и на Урале как активный популяризатор истории Урала и Предуралья, его краеведческие очерки печатали в областных газетах и журналах, его статьи обсуждали в научных сообществах. 


Александр Козьмич Шарцев (фото неизв. авт., 1974 г. / фрагмент ориг. изображения)
(https://archivogram.top/gal/285/694/foto_aleksandr_kuzymich_sharts_znakomyy_ap_gaydara_iz_permi_1974_god-0.jpg)

После войны Шарцев много работал в городских, областных, краевых и республиканских архивах, продолжал заниматься изучением истории страны. После выхода на пенсию он стал лектором Всесоюзного общества «Знание», ездил по Уралу с лекциями, публиковал свои очерки в прессе. Не раз приезжал Александр Козьмич и в Нижний Тагил, читал лекции, посещал и исследовал исторические объекты. В том числе первый демидовский медный рудник.

Медный рудник, который Никита Демидович, подавая заявку в Берг-коллегию, указал в качестве сырьевого источника для будущего медеплавильного завода на реке Вые, был открыт в 1719 году по наводке местных вогулов (манси), добывавших там в небольших количествах медную руду и бурый железняк для своих нужд. Демидовские рудознатцы обследовали место, указанное вогулами, и доложили хозяину, что кроме медной руды окрестности изобилуют залежами «луговых» руд (так в XVII и начале XVIII века называли бурый железняк). Мало того, в полутора верстах отсюда, ближе к реке Вые, рудознатцы наткнулись ещё на одно рудное место, тоже богатое железной рудой. Никита Демидович велел описать месторождения и приложить описание к заявке, которую готовился подать в Берг-коллегию. Заявку удовлетворили, и будущие «железные короли Урала» начали возводить на реке Вые плотину, а затем и завод. Однако, когда пришло время пробных плавок, Демидовых ожидал неприятный сюрприз: руда, добытая в том месте, содержала всего от 1% до 1,5% меди.

Через сто с небольшим лет назначенный управляющим тагильскими медными рудниками Фотий Ильич Швецов писал в отчёте: 

«Выйского заводу медный карьер, имеющий в длину 57 саженей, в ширину 19 саженей, был выработан на 7 саженей в глубину тремя ступенями. Низ карьера бывает затоплен весной и осенью. Руда в основном бедная, потому добыча её не целесообразна, пока идёт добыча на медном Рудянском руднике».

Рудник, позволивший Никите и Акинфию Демидовым быстро запустить производство на Выйском заводе, по иронии судьбы стал причиной остановки производства меди. Под угрозой срыва оказался заказ Адмиралтейства на медный лист для кораблей «Яхт-Хунд», «Вест-Хунд» и «Святая Наталья». Тем не менее рудник продолжал работать ещё в течение ста лет.

После создания Выйского заводского училища остановленный рудник неожиданно оказался снова востребованным. Здесь был организован учебный полигон, где учащиеся изучали руды и минералы, на практике познавали способы добычи руды. А в начале 1900-х годов демидовские геологи провели на заброшенном руднике разведочные работы, но богатых залежей медных руд не обнаружили. Ещё раз здесь проводили геологоразведку в 1942-м, но ожидаемых результатов она не дала: содержание меди в пробах не превышало 0,6%.

После Октябрьской революции и Гражданской войны работы на руднике были прекращены. А после Великой Отечественной Выйский рудник стал местом, куда начали водить учеников школ на уроки родного края. Продолжалось это до середины 1970-х. Затем о руднике забыли, а вспомнили лишь в 1995 году, когда началась разработка проекта индустриально-ландшафтного комплекса «Демидов-парк», который в итоге так и остался на бумаге. 

В начале 2000-х тагильские краеведы не раз предлагали сделать Выйский медный рудник одним из объектов исторического и индустриального туризма. Затраты на оборудование рудника смотровыми площадками и хорошей подъездной дорогой казались не высоки, а подготовка экскурсоводов вряд ли заняла бы много времени. Кроме туристов, рудник могли бы посещать и школьники, изучая историю города. Но отцы города оставили предложение без внимания. 

В итоге идею подхватило руководство НТМК и оборудовало смотровые площадки на горе Высокой. А про Выйский рудник снова забыли.

Несколько лет назад карьер Выйского медного рудника начало подтапливать. Вода скрыла нижние уровни карьера и штольни, но общий вид рудника мало изменился. 

По мнению ряда специалистов, Выйский медный рудник мог бы стать одним из ключевых пунктов туристического маршрута по историческим местам Нижнего Тагила.

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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