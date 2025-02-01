Улица Красногвардейская. Часть 2

До сих пор бытует мнение, что летом 1922 года на территории Скорбященского монастыря был открыт первый в Нижнем Тагиле детский дом. Но это не так. На момент его создания в городе уже действовали восемь детских домов. Первым 1 августа 1919 года появился детский дом № 1 имени Луначарского. Месяц спустя, 1 сентября, был открыт детский дом № 2 имени Кузьмина. Ещё два детских дома — № 3 имени Свердлова и № 4 имени Чехова — открылись в ноябре 1919 года. В феврале 1920 года появились ещё два детских дома — № 5 имени Песталоцци и № 6 имени Троцкого. Позднее были детский дом № 7 и детский дом № 8 имени III Интернационала. Кроме того, 1 марта 1920 года был открыт детский дом-изолятор. В них содержались дети до 17 лет, которые получали трёхразовое питание и медицинское обслуживание. В детских домах также были открыты курсы ликвидации безграмотности и секции начального трудового воспитания.

Детский дом в бывшем доме купца Киселёва на ул. Набережной (фото неизв. автора, 1920 г. / общ. достояние)

Такое большое количество детских учреждений было обусловлено событиями, которые сотрясали страну в 1914–1919 годах. Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война, разруха, голод — всё это привело к тому, что на улицах города и близлежащих сёл появились десятки сирот в возрасте от 6 до 16 лет. Ещё большее количество беспризорников давали неполные семьи, потерявшие кормильца. Оставшиеся без родительской опеки дети занимались бродяжничеством, мелкими кражами, попрошайничеством и являлись разносчиками таких болезней, как тиф, чесотка, туберкулёз. Почти все, кто вырос и «возмужал» на улице, в последствии вливались в банды взрослых преступников. Ветераны тагильской милиции вспоминали в 1970-х годах, что практически каждый из задержанных в 1920–1930-е годы взрослых преступников вышел из среды беспризорников.

Детский дом на Верхней Ерзовке (фото из архива А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

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Новая власть прекрасно понимала всю остроту данной проблемы, и поэтому на одном из первых заседаний Нижнетагильского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 30 августа 1919

года был поднят вопрос о создании городского отдела народного образования. Результатом деятельности этого отдела стало открытие приютов и детских домов на территории Нижнего Тагила. В апреле 1920 года постановлением Екатеринбургского губисполкома наш город приобрёл статус уездного, и Нижнему Тагилу стали административно подчиняться Кушва, Серебрянка, Висимо-Уткинск, Висимо-Шайтанск, Верхняя и Нижняя Салда, Верхняя и Нижняя Тура. В связи с этим прибавилось дел у отдела народного образования. Он расширился и разделился на шесть подотделов: школьный, внешкольный, политпросветработы, охраны детства, социального воспитания и профтехобразования. Детские дома были переданы в ведение подотдела охраны детства. Этот же подотдел занимался проблемами правовой защиты детей и подростков, борьбы с детской беспризорностью и вопросами дошкольного воспитания.

Одной из главных проблем детских домов Нижнего Тагила было отсутствие централизованного управления. Поэтому уже в 1921 году встал вопрос об объединении всех приютов и детских домов города в одно воспитательно-образовательное учреждение. За это ратовали не только в отделе народного образования, но и в городских отделах ГПУ и НКВД, руководство которых предлагало вывести объединённый детский дом за территорию города или на его окраину. Впервые о создании единого городского детского дома заговорили милиционеры. Тогда городской Совет предложил создать такое учреждение на территории бывшего Авроринского приюта, но у этого варианта был один существенный недостаток: здания приюта находились в густонаселённом районе Выи в непосредственной близости от большого рынка, и руководство НКВД посчитало такое соседство не безопасным. Зато другая идея организовать приют на территории бывшего Скорбященского монастыря понравилась и городскому Совету, и правоохранителям. В 1922 году территорию монастыря решили передать в распоряжение Нижнетагильского уездного отдела народного образования.

21 августа 1922 года на коллегии Уездного отдела народного образования с докладом выступил тагильский педагог Исидор Васильевич Яшников. Он выдвинул программу объединения имеющихся в Нижнем Тагиле приютов и детских домов в единую «воспитательно-образовательную коммуну» для детей от 3 до 16 лет. В дальнейшем он предлагал на базе коммуны реализовать концепцию «Города детства», разработанную ещё в 1920 году учителями Москвы. В коммуне предполагалось разместить до 250 детей и подростков в возрасте до 17 лет, а также штат преподавателей и подсобных работников. Для размещения коммуны предлагалось использовать часть территории Скорбященского монастыря. Предложение Яшникова было одобрено, и 20 сентября Исидор Васильевич попросил исполком утвердить смету на ремонт зданий, подлежащих заселению, а месяц спустя предоставил для утверждения штат коммуны численностью 35 человек. Открытие коммуны планировали приурочить к годовщине Октябрьской революции, но закончить ремонт к этой дате не успели. Открытие состоялось только 5 декабря 1922 года, а в марте 1923-го название учреждения было изменено на — Детский городок имени 5-ой годовщины Октябрьской революции.

Об Исидоре Васильевиче Яшникове известно немного. Происходил он из мещан Пермской губернии, был интеллигентным, хорошо образованным человеком. В юности получил музыкальное образование, хорошо играл на скрипке и был в составе труппы любительского театра. Вступил в РСДРП до Октябрьской революции, а в 1917 году стал членом РКП(б). В характеристике, данной ему первичной партийной ячейкой в 1920 году, отмечалось, что «товарищ Яшников И. является хорошим организатором».

Первоначально в Детский городок было переселено почти двести детей и подростков в возрасте от семи до 16 лет. Большая часть из них переехала из других детских домов и приютов Нижнего Тагила, а какая-то небольшая часть — прямо с улиц. Число воспитанников Детского городка достигло 225 человек. Однако к началу 1923 года почти 70 подростков в возрасте от 11 до 16 лет числились в бегах. По просьбе Уездного отдела народного образования милиция Нижнего Тагила, Невьянска, Кушвы и других населённых пунктов провела ряд рейдов по выявлению и задержанию беспризорников и бродяг, и в течение полутора месяцев вернула почти всех беглецов в Детский городок. Причины побегов были разными, но все они сводились к неудовлетворительным бытовым условиям содержания и недостаточной воспитательной работе с детьми. Сразу же были сделаны «оргвыводы»: часть учителей и воспитателей была уволена, а Исидор Васильевич Яшников был назначен директором городка «с предоставлением ему служебной квартиры для постоянного проживания непосредственно на территории учреждения».

Практически сразу после переезда на территорию Детского городка Яшников включился в борьбу с общиной Скорбященского монастыря. Дело в том, что в самом начале 1920-х годов прихожане, жившие на Малой Кушве, смогли зарегистрировать общину и взять в аренду Скорбященскую церковь и Вознесенский собор, где уже в январе 1921-го стали проходить службы. Территории Детского городка и общины были разделены лишь заграждением из колючей проволоки. Монахини были не против новых соседей и сначала даже пытались помогать обитателям городка. Одна из бывших воспитанниц Детского городка Зинаида Васильевна Вишнякова (дочь известного в Нижнем Тагиле фотографа Василия Вишнякова, умершего от тифа в 1920 году) вспоминала позднее, что монахини помогали лечить детей и давали для чтения книги из монастырской библиотеки, а прихожане приносили для детдома муку, овощи и дрова.

Первые воспитанники детского дома №1 (фото из архива детского дома № 1 / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/detdom//1-besprizorniki-kopija.jpg)

Правда, продолжалось мирное сосуществование недолго. В январе 1923 года коллектив педагогов во главе с директором Яшниковым обратился в городские партийные и советские органы с требованием прекратить службы в церквях, храмы закрыть, а церковное имущество передать на баланс городка. Прихожане, узнав о содержании письма, тоже обратились к властям, пытаясь убедить их, что приход нужен живущим в районе Малой Кушвы железнодорожникам. Письмо прихожан подписали более 350 человек. Разбирать конфликт между общиной и Детским городком поручили культсекции Нижнетагильского горсовета. Сначала в течении полутора месяцев агитаторы, партийные и комсомольские активисты «обрабатывали» население Малой Кушвы. Затем было проведено заседание профсоюзов железнодорожников, на котором так же было принято постановление ходатайствовать перед горсоветом о закрытии обеих церквей «исходя из интересов воспитания детей». 30 марта 1923 года исполком горсовета вынес окончательное постановление о закрытии прихода, изъятии церковного и монастырского имущества и продаже его в пользу Детского городка.

Надо сказать, что администрация воспитательно-образовательного учреждения так и не смогла эффективно распорядиться доставшимся имуществом. В Скорбященской церкви разместили библиотеку. Ряд построек на территории монастыря разобрали, Вознесенский собор отдали под хозяйственные нужды. Это строение, лишённое постоянного контроля, несколько раз страдало от пожаров: воспитанники проникали внутрь, где, прячась от воспитателей, тайком курили. Один из пожаров привёл к тому, что главный купол храма рухнул вниз, пробив пол.