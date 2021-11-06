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Город и его люди. Анатоль Демидов

06.11.2021 11:15
Город и его люди. Анатоль Демидов

Ещё в 1940-х, когда начали появляться первые исторические исследования жизни Демидовых, об этом человеке стали говорить, что он не только ничего не сделал для развития уральских заводов, но даже ни разу в жизни не посетил их. Известная советская писательница и журналист Мариэтта Шагинян и вовсе называла его «ярким представителем вырождающейся буржуазии», «паразитом на теле трудового народа Урала», «ничего не смыслящим в фамильном деле иждивенцем». Автор первой в истории докторской диссертации о хозяйстве Демидовых, опубликованной в 1946 году, Бернгард Кафенгауз (на которого так любят ссылаться современные историки) тоже говорил, что «этот Демидов был бесконечно далёк от заводских нужд» и умел только считать и тратить деньги, заработанные потом и кровью своих крепостных». А писатель Евгений Фёдоров, написавший в 1940-50 годах трилогию «Каменный пояс», утверждал, что герой нашего нынешнего очерка даже не умел говорить, писать и читать по-русски, потому же вырос и воспитывался во Франции.

Именно о нём пойдёт сегодня речь...


Роберт Лефевр (Robert Lefèvre) Портрет Анатоля Демидова (первая половина XIX в.)
(фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Анатолий Николаевич Демидов родился 17 апреля 1812 года во Флоренции. Его мать — красивая, весёлая и немного легкомысленная Елизавета Александровна Строганова — едва не родила сына в дороге: Франция и Россия находились в состоянии войны, а ей так не хотелось покидать свой дом в Париже, что она тянула с переездом до последнего. Исследователи до сих пор не могут прийти к единому мнению в вопросе о выборе имени наследника демидовских миллионов. Но официально считается, что Елизавета дала сыну имя в честь Анатолия Константинопольского, святого, весьма почитаемого в Православной церкви. Правда, говорят, что отец мальчика хотел назвать его в честь деда — Акинфием — и это намерение послужило поводом для очередной ссоры между супругами. Впрочем, Николаю Никитичу пришлось уступить жене — в то время он был занят формированием и оснащением 1-го егерского полка Московского ополчения, который принимал участие в войне 1812 года...

В 1814 году Анатоль вместе с матерью переезжает в Париж, где для него нанимают лучших и самых дорогих учителей, а так же множество нянек и «дядек», которые неотступно следили за каждым шагом мальчика. Елизавета и Николай Демидовы, потерявшие в 1800 году сразу двоих детей — трёхлетнюю Александру и годовалого Николеньку — делали всё, чтобы оградить юного Анатолия от малейших неприятностей.

В марте 1818 года Елизавета Александровна внезапно умирает и воспитанием мальчика начинает заниматься отец, Николай Никитич Демидов. У Анатолия появляются новые учителя, а в возрасте семи лет он впервые приезжает в Россию, в Санкт-Петербург, который произвёл на него сильное впечатление. Следующая поездка в Россию состоялась через два года. На этот раз юного Анатолия повезли на Урал, где Николай Никитич познакомил его с заводами. Поездка по заводам началась с Нижнетагильского завода, где отец и сын пробыли три дня. Затем были поездки в Черноисточинск и на пристань на реке Чусовой, откуда отправляются струги и барки с железом. На обратном пути Николай Никитич снова заехал в Нижний Тагил, где пробыл неделю...

Уже будучи в преклонном возрасте Анатолий Николаевич писал племяннику Павлу:

«В те дни я понял, откуда берёт своё начало источник нашего благосостояния, а отец взял с меня слово быть всегда в курсе заводских дел, и всеми силами поддерживать их работоспособность. Кажется, тогда я понял, что моё беззаботное детство закончилось навсегда...»

Два года спустя Анатолий был зачислен на обучение в Горную школу в городе Меце, а после её окончания (а курс обучения длился два года), он поступает в парижскую Горную школу, в класс, где обучались дети приписных мастеровых с уральских заводов Демидовых. Одним из таких учеников был будущий знаменитый тагильский механик Фотий Швецов, с которым Анатолий очень быстро подружился. Дружба юного заводовладельца и крепостного юноши оказалась на удивление долгой и крепкой, что впоследствии сказалось на развитии и Нижнетагильского завода.


Карл Брюллов. Портрет Анатолия Демидова (1829 г.)
(общ. достояние)

По окончании парижской Горной школы Анатолий приезжает к отцу во Флоренцию, и случайно знакомится с жившими тогда в Италии Карлом Брюлловым и его старшим братом Александром. Знакомство вскоре перерастает в дружбу, а спустя несколько лет Анатолий составляет протекцию братьям при дворе русского императора — Карл Павлович станет одним из самых востребованных художников императорского двора и столичной знати, а Александр Павлович станет академиком Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, в чине Тайного советника. Не будет преувеличением сказать, что Анатоль Демидов открыл для русской культуры фамилию Брюлловых.

 Вхождение Анатолия Демидова в императорский двор было довольно ярким.

27 марта 1830 года семнадцатилетний Анатолий обращается к императрице с просьбой:

«...Отец мой и брат имели счастье от избытков своих принести в дар отечеству жертвования. И столь драгоценный пример внушает и мне мысль при вступлении в права совершеннолетия учредить в столице заведение, которое могло бы принести существенную пользу и остаться памятником желания моего не отстать от предшественников в делах благотворения и пользы общественной, писал он в прошении позволить ему открыть в Санкт-Петербурге “Дом трудолюбия”. В этом заведении бедные люди могли бы получать ежедневную работу и заработок, не прибегая к постоянному способу испрашивать подаяние».

Разрешение было получено и три года спустя состоялось открытие «Дома трудолюбия», который находился под опекой Демидовых вплоть до октября 1917 года. В 1894 году при нём была открыта профессиональная школа рукодельниц и первое в России женское коммерческое училище для подготовки счётчиц, кассирш и делопроизводительниц, а в 1907 году при нём открылась женская гимназия и курсы, готовившие преподавателей иностранных языков. Кроме капитала в 500 тысяч рублей, пожертвованного на устройство дома трудолюбия, Анатолий ежегодно выплачивал по 12 тысяч рублей на содержание заведения.


Жанна-Матильда Эрбелин (Jeanne-Mathilde Herbelin). Портрет Анатолия Демидова (середина XIX в.)
(общ. достояние)

Тогда же, в 1833-м, Анатолий Николаевич привозит в Петербург грандиозное полотно «Последний день Помпеи», создание которого он оплатил Карлу Брюллову, и преподносит картину Николаю I в дар. Император, по свидетельству современников, был тронут подарком, и был немало удивлён возрастом дарителя. Он вызвал Анатолия на аудиенцию и прилюдно поблагодарил его за подарок.

После смерти отца Анатолий вместе со старшим братом Павлом принимает деятельное участие в управлении уральскими заводами. Нельзя сказать, что Павел Николаевич был ретроградом, но к различным техническим новшествам он относился с большой осторожностью. Внедрение паровых машин на заводах он не приветствовал, считая, что пока заводы приносят прибыль, беспокоиться о чём-то не стоит. Но Анатолий был иного мнения. Из донесений управляющих Нижнетагильского завода он знал об успехах механика Ефима Черепанова в создании паровых машин и его идеях о «пароходном дилижансе», и сумел убедить брата в необходимости создания так называемого «Механического заведения» и финансирования его «прожектов» — парохода, паровоза, паровых машин для откачки подземных вод из шахт и рудников. Павел, занятый на государевой службе, в конце концов согласился с доводами младшего брата и передал ему «оперативное управление» заводами.


Карл Брюллов. Портрет Анатолия Николаевича Демидова на коне (1831 г.)
(общ. достояние)

Анатолий внимательно прислушивался к мнению заводских приказчиков. Когда ему доложили об открытии месторождения малахита на Меднорудянском руднике, он сразу вызвал к себе молодого управляющего рудником Фотия Швецова и долго обсуждал с ним перспективы месторождения. Выслушав мнение управляющего, Анатолий дал добро на разведку и добычу малахита, и в скором времени на Медной Рудянке был найден малахитовый монолит весом около 40 тонн. Анатолий Николаевич сразу же начинает строительство «гранильных фабрик» — небольших мастерских по обработке малахита — в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Тагильским малахитом отделывается парадный зал в доме Павла Николаевича Демидова на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге и знаменитая на весь мир Малахитовая гостиная Зимнего дворца, что в большой степени способствовало распространению моды на изделия из «русского камня» сначала в России, а затем и во всей Европе. Позднее Анатолий Николаевич построил гранильную фабрику в Петербурге, на Васильевском острове, которая производила вазы, камины, столы, мозаичные панно и другие изделия, которые до сих пор поражают своим великолепием посетителей многих русских и европейских музеев. Даже в библиотеке Ватиканского дворца хранится распятие из малахита, подаренное Анатолием Демидовым Папе Пию IX. А в 1851 году изготовленный на фабрике малахитовый кабинет на Всемирной выставке в Лондоне был единодушно признан «самым достопамятным и необыкновенным явлением в истории промышленности».


Анатолий Николаевич Демидов, князь Сан-Донато (неизв. худ., середина XIX в.)
(общ. достояние)

После смерти старшего брата Анатолий Демидов берёт на себя заботу об уральских заводах. Он продолжает финансировать строительство Выйско-Никольской церкви и реконструкцию цехов Нижнетагильского и Черноисточинского заводов. А когда заводами берутся управлять Аврора Карловна и Андрей Карамзин, берёт на себя подбор управленческих кадров для заводов, помогает в пополнении заводской библиотеки, присылая для неё техническую литературу, учебные пособия и подборки иностранных журналов.

Многие современники Анатолия Демидова считали его снобом и даже плейбоем, прожигающим ради своего удовольствия богатства, накопленные предками. Между тем, мало кто знал, что этот «плейбой» в 1838 году организовал на свои средства первую в истории России серьёзную научную экспедицию по изучению природных и сырьевых ресурсов Крыма и Донбасса.

В состав экспедиции он пригласил 23 видных российских и зарубежных учёных, числе которых был главный горный инженер и профессор Парижской горной школы Ф. Ле Пле. Результатами  этой экспедиции стало подробное, богато иллюстрированное издание в четырёх томах, где были отражены ход экспедиции и её научные итоги. Первый том Анатолий Николаевич написал сам, обобщив собранные им материалы по этнографии и статистике обследованных земель. Издание впервые вышло в Париже в 1842 году на французском языке.

На русском языке этот четырёхтомник был опубликован в 1853 году. Расходы на эту экспедицию и последовавшие за ней публикации превысили 450 тысяч рублей.

Немало сделал Анатолий Николаевич и для ознакомления с русской культурой жителей Франции, Австрии и других европейских стран. Благодаря его деньгам европейцы могли познакомиться с образцами русского зодчества по рисункам французского художника Дюрана. Он же организовал для  европейского зрителя выставку создателя русско-византийского стиля в архитектуре К. Тона, а также оплатил установку в Карлсбаде, Брюсселе и Спа созданные Тоном бюсты Петра I...


Дени Огюст Мари Раффе (Denis Auguste Marie Raffet). Анатолий Демидов (рис. вередины XIX в.)
(фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Продолжение следует...

(с) 2021. Дмитрий Кужильный и Сергей Волков эксклюзивно для АН «Между строк»

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