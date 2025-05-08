В рамках подготовки к забегу «Дай пять!» в Нижнем Тагиле провели уличную тренировку для подопечных фонда «Живи, малыш»

Накануне, 7 марта, в Нижнем Тагиле в парке Народном прошла открытая тренировка участников забега «Дай пять!». Второй год подряд в нём участвуют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для них приготовили две трассы: один километр для участников на специальных спортивных инвалидных колясках и 250 метров для тех, кто бегут самостоятельно. Проект реализуется при поддержке ЕВРАЗа.

«Забег “Дай пять!” проводится у нас уже в одиннадцатый раз, а инклюзивный формат реализуется второй год подряд. В этом году число участников значительно выросло — по заявкам оно увеличилось вдвое и превысило 100 человек. Среди них — люди с ограниченными возможностями здоровья и волонтёры, которые будут сопровождать их на дистанции», — говорит начальник департамента по корпоративной социальной ответственности РЦКО «Урал» Марина Модестова.

На дистанцию выйдут участники и выпускники проекта «ЕВРАЗ — детям», подопечные благотворительного фонда «Живи, малыш» и «Тагильского пансионата для престарелых и инвалидов». Каждого из них будет сопровождать волонтёр.

«Я работаю в Нижнетагильском филиале “Центра гигиены и эпидемиологии” биологом. Если честно, уже не помню, как примкнула к фонду “Живи, малыш”, меня это заинтересовало, потому что для меня больная тема — это дети. Хочется все лучшее для них. Второй год я уже волонтёр, в инклюзивном формате забега участвую второй год. Когда ты бежишь рядом с ребёнком, он счастлив, улыбается, а вокруг люди поддерживают, кричат: "Давай-давай!" — это даёт мощный заряд. Всего в “Дай пять!” я участвовала 4 – 5 раз», — рассказывает волонтёр благотворительного фонда «Живи, малыш» Елена Капитонова.

Занятия проходят как на свежем воздухе, так и в реабилитационном центре фонда «Живи, малыш». К забегу участники готовятся вместе с профессиональными реабилитологами и инструкторами по адаптивной физической культуре.

«Когда мы проводили первый забег, никто не понимал, что это такое. Все немного волновались, боялись, как это будет проходить. Но когда забег состоялся, всем понравилось, все были на позитиве. То есть ребёнок, который в принципе редко выходит даже на улицу, он, по сути, преодолел дистанцию в один километр почти самостоятельно, при помощи волонтёра. Это были невероятные эмоции, и благодаря этому мы решили проводить такие занятия регулярно. То есть это не только забег, но и регулярные тренировки на открытом воздухе на этих колясках. Также планируем проводить забеги в других городах, и, соответственно, эти же коляски можно использовать, например, для экскурсий по городу. Они достаточно универсальные», — рассказывает замдиректора фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

В этом году фонд «Живи, малыш» при благотворительной поддержке компании ЕВРАЗ приобрёл шесть специализированных спортивных инвалидных колясок для развития и популяризации адаптивного спорта. Новое оборудование будет использоваться на дистанции 1 км во время инклюзивных забегов для участников с ОВЗ. Стоимость одной коляски — более 200 тысяч рублей.

«Моя дочка Варя будет участвовать в забеге “Дай пять!” уже второй раз. Ей очень понравилось в прошлом году — особенно то, что можно пообщаться с другими детьми. Для нас это что-то новое, и нам захотелось попробовать себя в таком большом мероприятии. Мы с детства занимаемся физкультурой, ходим на фитнес, поэтому нагрузка для нас не слишком большая — справляемся. С фондом “Живи, малыш” мы уже около 12 лет», — рассказала Елена Богданова.

Благотворительный фонд «Живи, малыш» при поддержке ЕВРАЗа реализует проекты «Школа паллиатива», «Выездная реабилитация», «Социальная передышка», организует работу социального такси для детей с ОВЗ. Одним из последних совместных проектов стало оборудование реабилитационного центра в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле забег пройдет 18 мая. Приходите поддержать спортсменов!