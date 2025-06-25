Сотрудники ГАИ поймали тагильчанина с поддельными правами 

В Тагилстроевском районном суде города Нижний Тагил был вынесен приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который был признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения).

Мужчина, желая избежать экзаменов для получения водительских прав, решил приобрести поддельное удостоверение через интернет. За это он заплатил 90 тысяч рублей, даже несмотря на то, что эта сумма значительно превышала стоимость законного получения водительского удостоверения. Однако использование поддельного удостоверения не осталось безнаказанным. В январе 2025 года, управляя автомобилем ВАЗ-21093, мужчина был остановлен сотрудниками ГАИ на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле. В ходе проверки документов инспекторы ДПС обнаружили признаки подделки водительского удостоверения. Проверка показала, что мужчина не имеет права управления транспортными средствами. В результате было возбуждено уголовное дело.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ранее у него не было проблем с законом, что было учтено судом при вынесении приговора. В результате подсудимому было назначено наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.