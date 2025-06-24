ЕВРАЗ НТМК открыл двери художникам в честь своего 85-летнего юбилея

ЕВРАЗ НТМК и Нижнетагильский музей изобразительных искусств открыли индустриальную биеннале для художников Нижнего Тагила и других городов в честь 85-летнего юбилея комбината.

Череду творческих мероприятий открыла ознакомительная экскурсия по трём площадкам, которая прошла 10 июня. Художники из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Сысерти, Каменска-Уральского и Нового Уренгоя черпали вдохновение из экспонатов и рабочих процессов цехов.

А сегодня, 24 июня, в доменном цехе и возле главной проходной ЕВРАЗа свои картины писали 35 художников. На пленэре они работали исключительно с натуры, стараясь передать свои эмоции и чувства через холст, кисти и краски.

На выбор творцам было предложено несколько локаций: доменный цех внутри или снаружи, конвертерный цех, колесобандажный цех, МНЛЗ, ЦПШБ и здание управления ЕВРАЗ НТМК.

Помимо индустриального пейзажа, уральские художники рисовали портреты сотрудников комбината. Натурщиками стали советник вице-президента ЕВРАЗ, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский и начальник доменного цеха Дмитрий Хлопунов.

«Я хочу показать мощь НТМК, его суровость и силу. Никаких задач перед собой изначально не ставила и сейчас черпаю вдохновение из окружающего убранства завода», — поделилась художник и участник проекта, тагильчанка Людмила Орлова.

Площадь перед главной проходной ЕВРАЗ НТМК стала местом для создания практической работы для студентов первого курса уральского филиала РГХПУ имени С.Г. Строганова.

«На первом курсе у студентов проходит практика-пленэр. Нам выпала возможность поучаствовать в индустриальной биеннале ЕВРАЗ НТМК. В течение дня мы создавали наброски и зарисовки архитектуры главной проходной завода. Девочки работали в разных техниках и с разными материалами, поэтому их рисунки будут уникальными. Для биеннале мы готовились заранее: ходили на экскурсию, смотрели документальные фильмы, фото и видео на разных платформах», — рассказала редакции АН «Между строк» педагог уральского филиала РГХПУ имени С.Г. Строганова.

Завершением биеннале станет выставка-презентация готовых картин в музейно-выставочном центре ЕВРАЗа, которая состоится в августе-сентябре. Каждый участник получит диплом и памятные подарки.

«Очень интересно сотрудничать с художниками. В первую очередь, это погружение в процесс нашей работы. Многие задавали вопросы, говорили о своих ассоциациях и делились впечатлениями. Ещё одна изюминка в том, что через картины и творчество люди могут показать, как действительно выглядят доменные печи, где производятся важные ресурсы не только для нашего города, но и для России и даже мира», — поделился с редакцией АН «Между строк» газовщик доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Павел Прохоров.

Программа социальных инвестиций ЕВРАЗа включает широкий спектр социальных проектов, направленных на повышение качества жизни в регионах присутствия. Компания поддерживает учреждения культуры, образования, спорта и медицинские учреждения.

«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом городе присутствия компании людям разных сфер деятельности были доступны возможности для творческой самореализации, профессионального роста и развития, — отметила директор по связям с органами государственной власти и КСО ЕВРАЗа Мария Дронова. — Мы помогаем сохранять и модернизировать архитектурное наследие городов, создавать новые скверы и общественные пространства, обновлять инженерные коммуникации, поддерживать и восстанавливать городские достопримечательности. Для нас важно разнообразие деятельности в городах. Это даёт молодёжи возможность выбора и формирует привлекательность городов».