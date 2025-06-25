Меньше молодых спортсменов, но больше преступлений и пассажиров. В Нижнетагильской городской думе подвели итоги исполнения плана социально-экономического развития города за 2024 год

На заседании комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Нижнетагильской городской думы был представлен отчёт о реализации социально-экономического развития города. В докладе отмечается, что выполнение запланированных мероприятий составило 84% — из 134 показателей по 22 стратегическим программам выполнено 115, что примерно соответствует 96% исполнения без учёта нулевых и не имеющих плана показателей.

В сфере культуры, например, исполнение планового показателя по посещению культурных мероприятий составило 93,3% в связи с ограничениями, введёнными в рамках антитеррористических мероприятий. Кроме того, по данным отчёта, 25% зданий муниципальных учреждений культуры находятся в аварийном состоянии, но было отмечено, что в прошлом году капитально отремонтировано здание Нового Молодёжного театра, и продолжены работы по капитальному ремонту Дворца культуры «Юбилейный». В текущем году планируется увеличение количества посещений культурных учреждений города, а также актуализация плана мероприятий в сфере культуры.

Также, по версии чиновников, развивается транспортная и инженерная инфраструктура. За 2024 год объём перевозок пассажиров достиг 24,4 миллиона человек, из них электротранспортом — 13,5 миллиона, общественным транспортом — 10,9 миллиона. Рассматривается вопрос о включении в план мероприятий обновления городского общественного транспорта. Объём жилищного строительства составил 47,8 тысяч квадратных метров, что составляет 85% от запланированного. На 2025 год планируется увеличение до 57,6 тысяч квадратных метров.

В сфере спорта количество занимающихся в муниципальных спортивных школах снизилось на 800 человек. Это связано с изменениями федеральных стандартов и ростом частных спортивных организаций. В будущем планируется увеличение числа объектов для занятий спортом. В сфере молодёжной политики проводятся социально значимые мероприятия, создаются молодёжные коворкинг-центры, и развивается патриотическое воспитание.

В области безопасности и охраны порядка обратный показатель уровня преступности составил 94,3% от запланированного. Это значит, что за 2024 год количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 300 и достигло 5,3 тысяч, из которых раскрыто лишь 69,9%.

В сфере цифровизации отмечается рост обращений за социальными выплатами через электронные сервисы — в 4 раза по сравнению с 2023 годом, однако фактическое исполнение составило 52% вследствие невозможности подачи заявлений через портал Госуслуги людьми старшего трудоспособного возраста. Им, как считают чиновники, проще обратиться в МФЦ, органы исполнительной государственной власти или органы местного самоуправления.

Одним из направлений, не имеющих плановых и фактических показателей, является развитие экономического потенциала. В него входят мероприятия по созданию производственной инфраструктуры, а именно индустриального парка «Восточный». Этот проект реализуется с прошлого года при поддержке Министерства инвестиций Свердловской области. После окончания реализации проекта, которое намечено на 2025 год, в план будут внесены соответствующие показатели для оценки эффективности.

В целом, за 2024-2025 годы, как говорится в отчёте, наблюдается положительная динамика — выполнено большинство ключевых показателей, отмечается рост уровня жизни и развития города. В то же время остаются нерешённые задачи, требующие корректировки планов и дополнительных ресурсов. Впоследствии показатели будут актуализироваться исходя из текущих условий.