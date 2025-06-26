В пятиэтажке в Ивделе взорвался газовый баллон. Погибли два человека, ещё семь пострадали

В Ивделе в квартире пятиэтажного дома взорвался газовый баллон. В результате взрыва погибли два человека, ещё семь получили ранения.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в ночь на 26 июня в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о хлопке газа в пятиэтажном доме на улице Карла Маркса, 33а. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон. После взрыва возник пожар, который удалось ликвидировать силами 27 пожарных и 10 единиц техники. Из дома были эвакуированы 30 человек, в том числе 8 детей. За медицинской помощью обратились семеро пострадавших, четверо из которых были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Ивдельскую ЦРБ, остальные от госпитализации отказались.

После ликвидации огня, во время осмотра квартиры, в которой произошёл взрыв, были обнаружены сильно обгоревшие тела 67-летнего мужчины и 69-летней женщины.

«Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции для беспрепятственного проезда спецтранспорта. Работает следственно-оперативная группа под руководством начальника местной полиции Анатолия Тагильцева. В жилище обрушено перекрытие, выбиты стёкла, повреждена одна из стен. Случившееся, по имеющимся данным, носит бытовой характер и не связано с проявлениями насильственного криминала», — отметил представитель МВД.

Главой Ивдельского муниципального округа Владимиром Михелем введён режим ЧС, о чём было доложено врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру.

По факту инцидента следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас следователи СК России осуществляют осмотр места происшествия, устанавливают пострадавших и очевидцев, проводят допросы и другие мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.

Напомним, 22 июня в Серове произошёл взрыв газа в одной из квартир пятиэтажного дома. В результате ЧП пострадали пять человек, один из которых был доставлен на вертолёте в Екатеринбург. Мужчина получил ожоги 63% тела, но, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.