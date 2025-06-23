Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в Серове

Утром 22 июня 2025 года в Серове в пятиэтажном жилом доме на улице Зелёной, 7а произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали пять человек. У одного из них диагностированы ожоги 63% тела, его доставили в Екатеринбург для оказания экстренной помощи. Ещё у четверых, среди которых один ребёнок, выявлены ушибы и ссадины.

«Среди пострадавших мужчина, 1987 года рождения, проживающий в квартире, где произошёл инцидент, а также трое жильцов нижерасположенной квартиры — супружеская пара и ребёнок. Предварительно установлено, что хлопок произошёл в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее, включил чайник чтобы разогреть», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Из здания были эвакуированы 32 человека — все жильцы пострадавшего подъезда, а также жители одной квартиры из второго подъезда. Им разрешили забрать документы и деньги, после чего закрыли квартиры. На месте организована охрана полиции. Для эвакуированных подготовили пункт временного размещения в гостинице. На данный момент туда обратились восемь человек, их обеспечили бесплатными номерами и горячим питанием.

Следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

Осуществлен выезд на место происшествия для установления всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной правовой оценки.

«В доме получили повреждения несколько квартир. Специалисты оценят устойчивость конструкций дома после данного инцидента. Прокуратура проверит соблюдение жилищных прав жителей дома. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства, регулирующего вопросы обслуживания и проверки газового оборудования», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.