В Нижнем Тагиле открыли новый реабилитационный центр благотворительного фонда «Живи, малыш» на улице Газетной, 30. На мероприятие пришли подопечные фонда, представители ЕВРАЗа и городской общественности.

«Это не первый наш совместный проект с фондом “Живи, малыш”. Мы сотрудничаем уже очень давно. Рады, что команда сделала такое нужное помещение для детей с ограниченными возможностями. Мне очень понравилось видеть весёлых ребят, которые приходят в центр, как в родные стены. Видно, что многие из них уже нашли друзей. Это очень важно. Ведь помимо реабилитации, ребёнок должен социализироваться и найти себя в этом мире», — рассказывает главный специалист некоммерческой организации «Благотворительный фонд ЕВРАЗ Урал» Ульяна Сорокина.

На открытии сотрудники фонда «Живи, малыш» рассказали о новых возможностях центра. В частности, о сенсорной комнате. Она включает в себя интерактивную песочницу с большим набором развивающих и обучающих игр по окружающему миру. Песочница предназначена для развития речи, моторики и логики. В игровой форме ребёнок вместе с психологом учится познавать мир. Также комната оборудована интерактивной стеной с играми, в которые можно поиграть при помощи специальных мячиков или прикосновений.

«Детей достаточно сложно замотивировать заниматься, особенно когда это сопровождается болевыми ощущениями. А когда занятия проходят в игровой форме, ребёнок переключается и весь процесс становится проще. На нашей интерактивной стене можно играть нескольким детям друг с другом или вместе с родителями», — рассказывает координатор проектов фонда в Нижнем Тагиле Анна Широкова.

По словам заместителя руководителя фонда «Живи малыш» Михаила Мохова, идея создания центра появилась ещё восемь лет назад, но тогда фонд не мог реализовать такой крупный проект. В то время специалистам по АФК (адаптивной физкультуре) для проведения занятий приходилось выезжать на дом к подопечным. Это создавало определённые трудности в работе. В итоге было принято решение создать реабилитационный центр. Около года фонд готовил помещение, соответствующее всем необходимым стандартам, и в сентябре 2023 года начал принимать первых посетителей.

«Раньше фонд работал, только выезжая на дом. Было трудно возить с собой инвентарь для занятий с ребёнком. Сейчас удобно принимать детей в центре. В нашем специальном тренажёрном зале стоит разнообразное оборудование для занятий. Например, система подвесов и специальных резинок позволяет ребёнку быстрее освоить процесс вертикализации. Благодаря тому, что появилась возможность работать группами из нескольких человек, у многих включается чувство соперничества и они намного легче переносят занятия по адаптивной физкультуре», — рассказывает инструктор АФК Павел Мельников.

Психолог центра Ольга Корчагина занимается вопросами реабилитации детей с ограниченными возможностями и проводит консультации для членов семьи, направленные на поддержание здорового психоэмоционального состояния людей, ухаживающих за особенным ребёнком.

На открытии Ольга познакомила гостей с метафорическими картинками и рассказала, как с ними работают психологи. Все изображения на картинках созданы руками учеников фонда. В конце мероприятия каждый гость забрал с собой картинку-совет.

«Открытие центра — это чудесная новость. Для моего внука зал АФК очень важен, в этом году мы прошли уже два курса программы. Мы давно сотрудничаем с фондом, и это очень здорово, что появилось отдельное помещение для занятий», — делится бабушка подопечного фонда Владислава.

Отметим, что ЕВРАЗ сотрудничает с фондом в рамках социального партнёрства уже 8 лет. За эти годы было реализовано множество совместных проектов. В сентябре этого года на создание реабилитационного центра компания пожертвовала 2,6 млн рублей.

Напомним, что фонд «Живи, малыш» помогает детям с ДЦП получать необходимое лечение и своевременную реабилитацию. Занятия в новом центре проходят курсами по 5 человек на 10 посещений.