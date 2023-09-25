ЕВРАЗ пожертвовал фонду «Живи, малыш» 2,6 млн рублей для нового реабилитационного центра

«Благотворительный фонд ЕВРАЗ Урал» направил в фонд «Живи, малыш» 2,6 млн рублей для нового реабилитационного центра для детей с ДЦП. В новом офисе фонд открывает бесплатный адаптивный реабилитационный зал, где подопечные смогут заниматься в специально оборудованной сенсорной комнате. Средства потратят на её обустройство, а также на ремонт оставшихся помещений, покупку сантехники, кондиционеров и системы видеонаблюдения.

«Хочу поделиться хорошими новостями. Компания ЕВРАЗ перечислила фонду “Живи, малыш” 2,6 млн рублей на завершение ремонтных работ и закупку необходимого реабилитационного оборудования в ребцентр фонда. Уже в октябре центр заработает на полную мощность. 11 лет назад, когда появился фонд “Живи, малыш”, мы и представить не могли, что у нас появится в Нижнем Тагиле свой бесплатный реабилитационный центр для детей с ДЦП», — написал у себя в соцсетях директор фонда Егор Бычков.

Новый офис фонда расположился по адресу улица Газетная, 30. Сейчас с подопечными занимаются в тестовом режиме, так как ещё идёт ремонт, полноценное открытие сотрудники планируют через месяц. В «Живи, малыш» делятся, что было немного грустно переезжать из старого офиса, так как с ним связано много воспоминаний, но сотрудники фонда убеждены, что в новом будет ещё лучше.

Открытие центра, где дети с ДЦП могли бы получать комплексную интенсивную реабилитацию бесплатно, было в планах уже давно. Существующие сегодня курсы реабилитации ежегодно дорожают, и родителям всё труднее оплачивать лечение своих детей.

Первым шагом к этой мечте стала программа «Выездная реабилитация», в рамках которой специалисты по адаптивной физкультуре (АФК) и дефектолог приезжали заниматься с детьми на дом и обучали родителей, как реабилитировать ребёнка в домашних условиях. Проект успешно работает уже три года. За это время его участниками стали больше 100 детей не только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, но и в других городах Свердловской области.

Собственный бесплатный реабилитационный центр — это новая ступень в работе фонда. Здесь разместится кабинет психолога и оборудованный специализированным инвентарём зал для занятий АФК с инструкторами. По мнению заместителя руководителя фонда «Живи, малыш» Михаила Мохова, сенсорная интеграционная терапия усилит и сбалансирует подходы в работе реабилитационного центра.

«Сенсорная комната будет уникальной по своему оснащению в Нижнем Тагиле, и вряд ли инфраструктура подобного уровня скоро появится в каком-либо другом учреждении города. ЕВРАЗ уже давно является нашим стратегическим партнёром для таких программ, как “Выездная реабилитация”, “Социальная передышка” и “Социальное такси”. Благодаря ежегодному финансированию мы продолжаем развивать эти проекты и охватывать больше семей, которые нуждаются в адресной помощи», — рассказал Михаил Мохов.

Первый автомобиль для службы социального такси в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ приобрёл ещё в 2015 году. Это была специально оборудованная «Газель» с электрическим подъёмником и спецремнями безопасности для фиксации инвалидных колясок. Автомобиль и сегодня продолжает помогать более чем 200 семьям бесплатно доехать до больницы, школы, музея, вокзала и просто передвигаться по городу и области.

«Выражаем огромную благодарность некоммерческой организации “Благотворительный фонд ЕВРАЗ Урал” за финансовую поддержку и такой ценный вклад в развитие нашего проекта по бесплатной социальной адаптации и реабилитации детей с инвалидностью в регионе. Это очень важно для нас», — поделились в фонде «Живи, малыш».