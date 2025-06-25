«Дыра». Урбанист из Магнитогорска сравнил Нижний Тагил со своим родным городом

Известный магнитогорский урбанист и инженер-конструктор Павел Зайцев в своём паблике «Магнитогорск. Архитектура и урбанистика» (более 10 тысяч подписчиков) опубликовал несколько постов о своём недавнем визите в Нижний Тагил. В них он сравнил второй по величине город Свердловской области с Магнитогорском. Блогер считает, что оба города имеют примерно одинаковую архитектуру, население и бюджет, но по урбанистике и благоустройству Нижний Тагил сильно проигрывает его малой родине.

В своих постах Павел Зайцев рассказал о плохом качестве дорожного покрытия на тагильских улицах, об обшарпанных фасадах домов и старых трамваях. Урбанист также отметил отсутствие целостности города из-за «разбросанных районов».

«Вкратце: Нижний Тагил по сравнению с Магнитогорском — дыра (да простят меня тагильчане). Город недавно отметил 300-летний юбилей, и к этой дате готовились несколько лет. Вводили объекты, преображали, но всё же как-то слабо. Видимо, мало денег было выделено, чтобы преобразить фасады на гостевых маршрутах. В целом город-побратим произвёл довольно мрачное впечатление, хоть и идут работы по преображению. При этом бюджет у Тагила больше, чем у Магнитогорска», — поделился с подписчиками урбанист.

Мужчина провёл в Нижнем Тагиле два дня и, не смотря на большое количество претензий к городу, блогер рассказал о местах, которыми тагильчане могут гордиться.

«При всех минусах, есть места, где Тагил утирает нос аналогичным местам в Магнитогорске. Капитально отремонтированные и реконструированные в последние годы, к 300-летию. Например, привокзальная площадь с аналогичным зданием вокзала, площадь перед цирком и часть городской набережной пруда», — похвалил Нижний Тагил Павел Зайцев.

По словам Павла, все эти места необходимо будет обновить и в Магнитогорске. Также блогер детально сравнил два железнодорожных вокзала — Нижнего Тагила и своего родного города.

Нижний Тагил не только схож с Магнитогорском по размеру, статусу и промышленной мощи, но и оба города имеют вокзалы, построенные по одному проекту. Привокзальная площадь в Нижнем Тагиле, как и в Магнитогорске, была забита киосками и павильонами. С одной стороны, от вокзала находился рынок, с другой — заросли и бараки. Лестницы разрушены, а асфальт в ужасном состоянии.

Павел Зайцев рассказал подписчикам о проведённых работах на привокзальной площади Нижнего Тагила, которые прошли в 2022 году. Но и тут урбанист выделил недостатки.

«Что касается территории РЖД, поменяли асфальт, и то только у здания вокзала, чуть дальше не тронуто, как было убито, так и осталось. Ещё здание вокзала огораживают забором с КПП. Это делается в рамках нововведений в законодательстве, касающихся безопасности. В Екатеринбурге вокзал уже огорожен забором с парой досмотровых павильонов. Вот в такое время живём, везде строят загоны и КПП», — пишет Павел Зайцев.

По мнению блогера, привокзальная площадь в Нижнем Тагиле подверглась значительным изменениям, но до идеала ей ещё далеко. А вот в Магнитогорске площадь только ждёт своего обновления. По мнению урбаниста, она обладает большим потенциалом для реализации идей. С учётом изменения фасадов зданий площадь можно сделать очень привлекательной.