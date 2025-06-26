В Нижнем Тагиле пройдёт масштабное празднование Дня металлурга. Выступят Uma2rman, Клава Кока и Niletto

В Нижнем Тагиле в июле традиционно отмечается День металлурга. Большой праздничный концерт пройдёт 19 июля за КДК «Современник». По приглашению ЕВРАЗ НТМК выступят известные российские артисты, такие как Uma2rman, Клава Кока и Niletto. Мероприятие приурочено к 85-летию комбината.

Ранее празднование Дня металлурга в Нижнем Тагиле проходило в более скромном формате. Так, в 2024 году мероприятие ограничилось салютом, а в 2023-м — выступлениями местных коллективов, мастер-классами и фейерверком.

Последний масштабный праздник прошёл в 2022 году: по случаю 30-летия компании ЕВРАЗ был организован восьмичасовой концерт с участием популярных исполнителей и групп. Тогда на сцене выступали такие коллективы, как «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, «Нейромонах Феофан», «Калинов мост», «25/17», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со», Гарик Сукачёв.