В Нижнем Тагиле 9 мая перекроют центральные улицы на время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы

В пятницу, 9 мая, с 07:00 в Нижнем Тагиле будет перекрыто транспортное движение на центральных улицах в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское», движение будет перекрыто по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Красноармейской, по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Заводской, по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко, по улице Вязовской на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина, по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса, по улице Первомайской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова, по улице Горошникова на участке от улицы Красноармейской до проспекта Мира.

8 мая с 22:00 будет запрещена парковка на следующих участках:

— проспект Ленина на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Красноармейской;

— проспект Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Заводской;

— проспект Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

— улица Вязовская на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина;

— улица Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— улица Первомайская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— улица Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской;

— на территории за зданием КДК «Современник».

— на территории между зданием КДК «Современник» и зданием Нижнетагильского филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж».

Ограничения будут сняты после завершения праздничных мероприятий.

В ГАИ напоминают, что необходимо заблаговременно продумать парковку своего автомобиля во избежание эвакуации транспортного средства. В праздник рекомендуется отказаться от передвижения на личном автотранспорте в районе проведения праздничных мероприятий, чтобы не провоцировать заторы на дороге.