А вы знали? За годы Великой Отечественной войны Нижнетагильский химический завод «Планта» произвёл для фронта 75 млн снарядов, мин и авиабомб

Одним из тагильских предприятий, внёсших ощутимый вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне, является Нижнетагильский химический завод «Планта». Предприятие ведёт отсчёт своей истории с 1936 года, когда, согласно постановлению Совнархоза СССР, в Нижнем Тагиле было определено место под строительство химического завода № 56.

Строительство предприятия велось под контролем Главного управления Народного комиссариата оборонной промышленности, что и определяло жёсткие сроки пуска завода — первая очередь должна была заработать 1 января 1939 года. Однако в первый год работа на стройплощадках завода шла с сильным отставанием от графика. Причин тому было три: нехватка рабочих рук, низкая механизация выполняемых работ и несвоевременные поставки строительных материалов и оборудования. Осенью 1937 года удалось решить две проблемы: Совет народного хозяйства разрешил использовать местные строительные материалы, а нехватку рабочих закрыли благодаря спецпереселенцам — «раскулаченным элементам» из Смоленской области.

Спустя ещё несколько месяцев удалось заполучить и строительную технику: стройтрест «Уралмашстрой» передал два самосвала, два трактора, три бетономешалки и дюжину подъёмников типа «Пионер». 1 января 1939 года члены государственной комиссии подписали акт приёмки химического завода № 56 в эксплуатацию. Месяц спустя предприятие перешло в введение Главного управления Народного комиссариата боеприпасов, а 10 сентября 1939 года завод выпустил первую продукцию. Был построен и посёлок Северный для работников завода: 11000 кв. метров жилья, школа, магазин, баня, столовая, амбулатория и рабочий клуб. На начало войны в посёлке проживало немногим более 6 000 человек.

Серьёзные испытания для завода начались в июле 1941 года, когда согласно приказу ГКО (Государственного комитета обороны) на завод № 56 были эвакуированы: часть завода № 522 из Ленинграда, часть завода № 113 из-под Орла, часть завода № 55 из Павлодара — всего 237 единиц оборудования. С эвакуированными заводами прибыли и около шестисот рабочих, которых расселили в посёлке Северном и на Вагонке. Часть эвакуированного оборудования была смонтирована на площадях Высокогорского механического завода.

Завод производил взрывчатые вещества для снарядов малых калибров для сухопутных и морских зенитных орудий, миномётных мин, авиабомб ФАБ и ХАБ, артиллерийских снарядов (в том числе и больших калибров), а также снарядов М-8 и М-13 для реактивных установок залпового огня, и начинял их взрывчаткой. С 1942 года на заводе также начиняли порохом патроны для авиационных пулемётов и выпускали толовые шашки. Корпуса для снарядов, мин и бомб производили в основном на ВМЗ и УВЗ, а также частично привозили с других предприятий.

Объёмы выпускаемой заводом № 56 продукции в годы войны впечатляли: фугасных авиабомб ФАБ-100 выпускалось по 240 тысяч штук в год, миномётных мин разного калибра — 10,8 млн штук в год, снарядов для реактивных установок залпового огня — 104 тысячи штук в год.

За годы войны завод № 56 дал фронту 75 млн снарядов, мин и авиабомб. Завод переработал 189 120 вагонов сырья. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий по обеспечению фронта боеприпасами завод № 56 был награждён орденом Красного Знамени.