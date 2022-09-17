Тагил торговый: какое влияние купцы оказали на жизнь заводского посёлка (часть I) 

Мы привыкли рассматривать Нижний Тагил исключительно как промышленный центр Урала и неотъемлемую составляющую «опорного края державы». Однако мы мало вспоминаем о том, что в нашем городе были довольно хорошо развиты ремесленничество и торговля. А между тем обилие магазинов и лавок, разнообразный ассортимент товаров отмечали практически все, кто бывал в Нижне-Тагильске проездом или по делам. Дмитрий Менделеев, посетивший наши края в 1899 году по поручению министра финансов Витте и директора Департамента промышленности и торговли Ковалевского, отмечал в своём докладе помощнику министра финансов Владимиру Коковцеву, что в Нижне-Тагильске прекрасно развита торговля.
Развитие на уральских заводах торговли происходило параллельно с развитием промышленности. Стремительно растущее производство требовало дополнительных людских ресурсов, и на Урал начали переселять как крепостных, так и «государевых» крестьян. Сюда же потянулись и предприимчивые люди из числа посадских и мещан, которые начали быстро наживать капиталы на мелкой розничной торговле, заводских подрядах и меновой торговле с вогулами. Одними из таких предпринимателей были братья Пётр и Максим Походяшины, которые уже к середине XVIII века стали известными купцами не только на Урале и в Зауралье, но и на европейской части России.
Накопив достаточно средств, уральское купечество начинает вкладывать свои капиталы в развитие региона. Они выкупают нерентабельные металлургические заводы и строят новые, прокладывают дороги и устраивают водные перевозки, открывают свои представительства на крупных заводах Урала. А с начала XIX века здесь появляется ещё одна категория торговых людей, образовавшаяся из заводских приказчиков и членов их семей. Не все стали успешными купцами, а некоторые и вовсе разорились, но свой вклад в развитие уральского купечества они, несомненно, внесли.
Если говорить о демидовских заводах, то заниматься коммерцией было одной из привилегий, что Демидовы предоставляли своему менеджменту: приказчикам, главным специалистам, мастерам. Торговлей занимались управляющий Александр Любимов, старший приказчик Пётр Соловьёв и его сын Фёдор, выдающийся тагильский механик Фотий Швецов, управляющий Павел Данилов и другие. Правда, надо отметить, что для большинства из них коммерция была лишь средством быстрого приумножения капиталов или отмывания денег. Большинство из них, даже если и оставались жить на Урале, предпочитали вкладывать капиталы в Москве, Петербурге и ближних к столицам губерниях.
Пополнялись ряды купцов и за счёт крепостных, отпущенных на волю заводчиками за какие-либо заслуги, или тех, кто встал на путь коммерции после отмены крепостного права. Такими купцами были Клементий Ушков, Степан Ляпцев, Василий и Кузьма Коноваловы, Илья Уткин и многие другие. Они, напротив, уезжать никуда не собирались, а свои капиталы вкладывали в развитие торгового дела на местах и, часто жертвуя на благотворительность и богоугодные дела немалые суммы, справедливо считали, что тем самым повышают свою репутацию. На их средства возводились церкви и часовни, устраивались выставки и театральные постановки.
В Нижнетагильском заводе «вышедшие из простых» купцы устраивались основательно, строя большие дома, каменные склады и деревянные лабазы, а встав крепко на ноги, начинали думать о расширении торговли. Практически весь исторический центр современного Нижнего Тагила застроен именно тагильским купечеством.
Были среди представителей тагильского купечества и те, кто выбился в люди благодаря аферам и авантюрам. Одним из таких купцов был Николай Волков. В Нижнетагильском посёлке мещанин города Верхотурья появился в начале 70-х годов XIX века. Он имел небольшой золотой прииск близ Нижней Туры, а в Тагил приехал, как он сам говорил, в поисках достойной невесты.
Волков был красивым мужчиной, обладал хорошими манерами, не скупился на подарки. Вскоре он женился на девушке из богатой семьи старателей и предложил новым родственникам продавать золото не в казну, а частному перекупщику в столице. Собрав у новой родни запасы золотого песка, Николай Степанович поехал в Петербург, где в скором времени нашёл перекупщика — ювелира-иностранца. Показав ему образцы и назвав заниженную цену, Волков попросил деньги за всю партию вперёд и, получив их, скрылся. Золото он продал по вполне официальным каналам, а прибыв в Тагил, заявил родственникам жены, что по дороге его якобы ограбили. Старатели погоревали, посудачили, но в суд на зятя подавать не стали: а ну как всплывёт намерение продать золото в обход закона?
Волков же отбыл на свой прииск и некоторое время бывал в Нижне-Тагильске редкими наездами. А через несколько лет Николай Степанович выкупил на Вые несколько домов и большой участок земли. Вскоре на этом участке он выстроил двухэтажный дом, пивоваренный завод и контору, а позади всего этого разбил парк, засадив его кедрами, липами, лиственницами и даже фруктовыми деревьями, устроил клумбы с цветами, беседки для отдыха и летнюю эстраду, где по праздникам весь день напролёт играл оркестр.
Волковский парк очень скоро стал весьма популярным местом отдыха нижнетагильских мещан и разночинцев. Не брезговали бывать здесь и именитые купцы. Позднее Волков окружил парк кирпичной оградой и построил несколько оранжерей, где выращивал томаты, арбузы и дыни, а также соорудил высокую смотровую башню. Гуляния в волковском парке часто продолжались всю ночь напролёт, а хозяин и его жена следили, чтобы никто из гостей не скучал. Надо сказать, что Николай Волков прославился не только дешёвым пивом и парком. Приобретя вес в обществе, он занялся благотворительностью и жертвовал на богоугодные заведения. В частности, на его деньги был изготовлен чугунный престол для алтаря Александровской церкви на Гальянке.
Крепостной крестьянин из Подмосковья Евграф Копылов оказался на Урале после того, как вместе с другими односельчанами был куплен Демидовыми для заводских работ. Начал работать на Нижнетагильском железоделательном заводе «анбарным работным» в возрасте 30 лет и быстро выбился в мастера. Первую же премию от господ владельцев — три рубля с полтиной серебром — он потратил на покупку фуража, который выгодно перепродал. Вырученную прибыль Копылов вложил в приобретение «разного ходового товара» и торговал сам в свободное время. К торговле приспособил и сына Евлампия, который после смерти родителя развил и приумножил отцовское коммерческое начинание.
В 80-х годах позапрошлого века Евлампий Евграфович стал одним из ведущих торговцев «красным товаром» — мануфактурой. В своём большом магазине на Александровской улице он всегда поддерживал широкий ассортимент разных тканей: от дорогих драпов и сукна до всем доступных льняных и хлопчатобумажных. Торговал Евлампий Копылов и готовыми изделиями: скатертями, шторами, полотенцами, постельными принадлежностями.
Евлампий Евграфович был уважаемым человеком в посёлке, часто устраивал благотворительные мероприятия и принимал в них участие лично. В частности, он был инициатором и организатором первой общественной ёлки в заводском театре. В 1907 году Евлампий Копылов предоставил Анне Андреевне Шестаковой солидную ссуду «для постройки собственного дома и фотографического ателье при нём». Среди тагильчан купец слыл щедрым, добрым и отзывчивым человеком: никто из современников не мог припомнить случая, когда бы Евлампий Евграфович конфликтовал с конкурентами. В магазине Копылова всегда можно было купить товар в кредит, а постоянные покупатели имели скидки и получали маленькие подарки.
Супруги Ляпцевы начинали свой бизнес торговлей рыбой «с возу». Дела шли неплохо, и вскоре Степан Степанович и Зинаида Григорьевна открыли лавку. К торговому делу приспособили и сыновей — Ивана и Василия, а оставшуюся прибыль вкладывали в строительство дома. Дом Ляпцевы построили. Правда, к тому времени глава семейства скоропостижно скончался и делами стала заниматься вдова. На первом этаже дома Зинаида Григорьевна устроила магазин, в котором работали четыре отдела: оптовый, гастрономический, винный и москательный (по продаже лакокрасочных материалов). На втором этаже находились жилые комнаты.
Ещё одна особенность тагильского купечества — большое число в его рядах старообрядцев.
Хлопотовы, Уткины, Аксёновы — вот только самые известные (но не единственные) тагильские купцы-старообрядцы.
Купцы-старообрядцы в истории Нижнего Тагила занимали особое место. Будучи людьми «крепкими духом и трезвых взглядов», дисциплинированными и ответственными, старообрядцы чаще других назначались мастерами, а получив повышение, быстро продвигались по карьерной лестнице. Толковых управленцев всех уровней Демидовы всегда поощряли рублём и льготами. При Никите Акинфиевиче появилась практика поощрять староверов за их переход в единоверие. Так, мастеровой, кроме хорошей прибавки к жалованию, получал и единовременную денежную выплату в размере 15, 25, а то и 50 рублей серебром. Чем не стартовый капитал для начала торговой деятельности? К тому же применения для таких сумм больше не находилось: вкладывать деньги в рост, приобретать предметы роскоши не позволяла вера.
Выбившись в люди, купцы-староверы поддерживали свои общины, а общины, в свою очередь, поддерживали своих купцов. И хотя к середине XIX века большинство купцов-старообрядцев всё же перешли в единоверие, в уральских городах и заводских посёлках оставалось ещё достаточно предпринимателей, сохранявших преданность исконной вере и традициям предков.
Одним из самых оборотистых купцов-старообрядцев Нижнетагильского заводского посёлка был Викул Хлопотов. Капиталы он наживал оптовой торговлей хлебом. Дела торговые у Хлопотова шли прекрасно: на доходы от продаж он оборудовал и открыл первый в заводском посёлке кинотеатр, построил собственную электростанцию, а также обустроил гостиницу, которая располагалась над кинотеатром. Гостиница, получившая название «Александровская», была самой роскошной в Тагиле. Она имела круглосуточное электрическое освещение, удобные номера, два игорных зала. Поиграть в карты сюда регулярно приезжали не только местные купцы и богатые обыватели, но и состоятельные люди из других заводских посёлков и городов, в том числе из Екатеринбурга, Уфы, Перми и Верхотурья. Гостиница приносила Хлопотову неплохой доход, и слава о ней гуляла чуть ли не по всей губернии. Немудрено, что вскоре у заведения появились конкуренты, зачастую не всегда порядочные. Местные газеты порой печатали рекламные объявления такого содержания:
Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (http://historyntagil.ru/images5/418.jpg)
Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_11_007.jpg)
К «Александровской» гостинице Хлопотова эти заведения не имели никакого отношения. Хотя с толку обывателей сбивали, в особенности приезжих.
Известно, что постояльцами гостиницы «Александровская» часто бывали известные в те времена уральские купцы: соляной и рыбный магнат Андрей Путин, специализирующийся на торговле мукой и бакалеей купец Павел Шердаков, купец-мукомол Григорий Грачёв из Екатеринбурга. Все они были не только людьми торговыми, но и видными общественными деятелями старообрядческой церкви Белокриницкого согласия, которую в народе называли ещё «австрийской». К этой старообрядческой конфессии принадлежал известный в Нижнетагильском округе купец Павел Аксёнов.
В Нижнетагильском посёлке Павел Тарасович Аксёнов прочно обосновался в 1880-х годах, развернув здесь торговлю мануфактурой и швейными машинами, а в дальнейшем стал торговать вином, чаем, сахаром и другой бакалеей. Первым его помощником и продолжателем дела стал сын — Павел Павлович. Встав крепко на ноги, купцы взяли в долгосрочную аренду большой участок пустующей земли между улицами Александровской и Уральской, где за несколько лет выстроили несколько зданий, которые теперь называют «Аксёновским подворьем».
На Александровскую улицу выходили три здания, первые этажи которых Аксёновы сдавали под магазины. Здесь располагался магазин «Второго Нижнетагильского общества потребителей», где был представлен широкий спектр продуктов питания и галантерейных товаров: чай, сахар, сыры, вина, соль, консервы, сельди, икра, табак, спички и многое другое. Соучредителем заведения и его основным поставщиком был сам Аксёнов. В других зданиях находились аксёновские магазины, специализированный винный отдел, различные лавки.
Ещё четыре здания «Аксёновского подворья» выходили на улицу Уральскую. Три дома сдавались под квартиры, а в четвёртом был открыт Купеческий клуб, где собирались тагильские купцы и состоятельные горожане. В клубе проводились благотворительные мероприятия, организаторами которых были Аксёновы. Здесь же работали два игорных зала, где купечество проводило досуг за игрой в бильярд или карты.
Годовой объём торговли Аксёновых составлял более 200 тысяч рублей. Купцы много жертвовали на благотворительность, были членами Нижнетагильского благотворительного общества. За это и местные, и уездные власти позволяли Аксёновым намного больше, нежели другим староверам. Во дворе «Аксёновского подворья» купцами была построена большая старообрядческая часовня, где проводились службы и молитвы. Формально Аксёновы строили часовню только для себя, но фактически она использовалась всеми членами «белокриницкой» общины.
Продолжение следует.
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По материалам:
1. Б. Телков. Тагильский Криуль. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2004 (16+).
2. С. Пудовкин. Мой Тагил: исторические очерки. Т. 3: Город мастеров. Н. Тагил: «ДиАл», 2016 (16+).
3. Нижнетагильский музей-заповедник (под ред. Л. Золотарёвой). ИБ №1552. Ср.-Уральское книжное изд-во, 1988 (14+).
4. ГАПО. Ф. 111. Оп. 2. Д. 199. Л. 28.
5. Пермские губернские ведомости, 1881. № 75, 19. IX.
6. И. Орлов. Вспоминая торговлю в Нижнем Тагиле // Литературно-краеведческий альманах «Уральская старина», вып. 1. Екатеринбург: «Архитектон», 1994.
7. И. Коверда. Анна Андреевна Шестакова // «Тагильский рабочий», № 154 от 15.08.97.
8. Нижний Тагил — Свердловск. Ср.-Ур. кн. изд., 1977.