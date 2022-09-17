Тагил торговый: какое влияние купцы оказали на жизнь заводского посёлка (часть I) 

Мы привыкли рассматривать Нижний Тагил исключительно как промышленный центр Урала и неотъемлемую составляющую «опорного края державы». Однако мы мало вспоминаем о том, что в нашем городе были довольно хорошо развиты ремесленничество и торговля. А между тем обилие магазинов и лавок, разнообразный ассортимент товаров отмечали практически все, кто бывал в Нижне-Тагильске проездом или по делам. Дмитрий Менделеев, посетивший наши края в 1899 году по поручению министра финансов Витте и директора Департамента промышленности и торговли Ковалевского, отмечал в своём докладе помощнику министра финансов Владимиру Коковцеву, что в Нижне-Тагильске прекрасно развита торговля.

Развитие на уральских заводах торговли происходило параллельно с развитием промышленности. Стремительно растущее производство требовало дополнительных людских ресурсов, и на Урал начали переселять как крепостных, так и «государевых» крестьян. Сюда же потянулись и предприимчивые люди из числа посадских и мещан, которые начали быстро наживать капиталы на мелкой розничной торговле, заводских подрядах и меновой торговле с вогулами. Одними из таких предпринимателей были братья Пётр и Максим Походяшины, которые уже к середине XVIII века стали известными купцами не только на Урале и в Зауралье, но и на европейской части России.

Накопив достаточно средств, уральское купечество начинает вкладывать свои капиталы в развитие региона. Они выкупают нерентабельные металлургические заводы и строят новые, прокладывают дороги и устраивают водные перевозки, открывают свои представительства на крупных заводах Урала. А с начала XIX века здесь появляется ещё одна категория торговых людей, образовавшаяся из заводских приказчиков и членов их семей. Не все стали успешными купцами, а некоторые и вовсе разорились, но свой вклад в развитие уральского купечества они, несомненно, внесли.



Базарная площадь в Нижнем Тагиле (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/kraeved/images/tk_04_11.jpg)



Если говорить о демидовских заводах, то заниматься коммерцией было одной из привилегий, что Демидовы предоставляли своему менеджменту: приказчикам, главным специалистам, мастерам. Торговлей занимались управляющий Александр Любимов, старший приказчик Пётр Соловьёв и его сын Фёдор, выдающийся тагильский механик Фотий Швецов, управляющий Павел Данилов и другие. Правда, надо отметить, что для большинства из них коммерция была лишь средством быстрого приумножения капиталов или отмывания денег. Большинство из них, даже если и оставались жить на Урале, предпочитали вкладывать капиталы в Москве, Петербурге и ближних к столицам губерниях.

Пополнялись ряды купцов и за счёт крепостных, отпущенных на волю заводчиками за какие-либо заслуги, или тех, кто встал на путь коммерции после отмены крепостного права. Такими купцами были Клементий Ушков, Степан Ляпцев, Василий и Кузьма Коноваловы, Илья Уткин и многие другие. Они, напротив, уезжать никуда не собирались, а свои капиталы вкладывали в развитие торгового дела на местах и, часто жертвуя на благотворительность и богоугодные дела немалые суммы, справедливо считали, что тем самым повышают свою репутацию. На их средства возводились церкви и часовни, устраивались выставки и театральные постановки.

В Нижнетагильском заводе «вышедшие из простых» купцы устраивались основательно, строя большие дома, каменные склады и деревянные лабазы, а встав крепко на ноги, начинали думать о расширении торговли. Практически весь исторический центр современного Нижнего Тагила застроен именно тагильским купечеством.



Дома тагильских купцов на улице Александровской (фото неизв. автора, 1910–1912 гг. / общественное достояние)

(https://pastvu.com/_p/d/f/2/2/f22puhv9x0mvmwq1t4.jpg)



Были среди представителей тагильского купечества и те, кто выбился в люди благодаря аферам и авантюрам. Одним из таких купцов был Николай Волков. В Нижнетагильском посёлке мещанин города Верхотурья появился в начале 70-х годов XIX века. Он имел небольшой золотой прииск близ Нижней Туры, а в Тагил приехал, как он сам говорил, в поисках достойной невесты.

Волков был красивым мужчиной, обладал хорошими манерами, не скупился на подарки. Вскоре он женился на девушке из богатой семьи старателей и предложил новым родственникам продавать золото не в казну, а частному перекупщику в столице. Собрав у новой родни запасы золотого песка, Николай Степанович поехал в Петербург, где в скором времени нашёл перекупщика — ювелира-иностранца. Показав ему образцы и назвав заниженную цену, Волков попросил деньги за всю партию вперёд и, получив их, скрылся. Золото он продал по вполне официальным каналам, а прибыв в Тагил, заявил родственникам жены, что по дороге его якобы ограбили. Старатели погоревали, посудачили, но в суд на зятя подавать не стали: а ну как всплывёт намерение продать золото в обход закона?



Николай Волков (фото неизв. автора, конец XIX в. / общественное достояние)

(http://historyntagil.ru/images3/621.jpg)



Волков же отбыл на свой прииск и некоторое время бывал в Нижне-Тагильске редкими наездами. А через несколько лет Николай Степанович выкупил на Вые несколько домов и большой участок земли. Вскоре на этом участке он выстроил двухэтажный дом, пивоваренный завод и контору, а позади всего этого разбил парк, засадив его кедрами, липами, лиственницами и даже фруктовыми деревьями, устроил клумбы с цветами, беседки для отдыха и летнюю эстраду, где по праздникам весь день напролёт играл оркестр.

Волковский парк очень скоро стал весьма популярным местом отдыха нижнетагильских мещан и разночинцев. Не брезговали бывать здесь и именитые купцы. Позднее Волков окружил парк кирпичной оградой и построил несколько оранжерей, где выращивал томаты, арбузы и дыни, а также соорудил высокую смотровую башню. Гуляния в волковском парке часто продолжались всю ночь напролёт, а хозяин и его жена следили, чтобы никто из гостей не скучал. Надо сказать, что Николай Волков прославился не только дешёвым пивом и парком. Приобретя вес в обществе, он занялся благотворительностью и жертвовал на богоугодные заведения. В частности, на его деньги был изготовлен чугунный престол для алтаря Александровской церкви на Гальянке.

Крепостной крестьянин из Подмосковья Евграф Копылов оказался на Урале после того, как вместе с другими односельчанами был куплен Демидовыми для заводских работ. Начал работать на Нижнетагильском железоделательном заводе «анбарным работным» в возрасте 30 лет и быстро выбился в мастера. Первую же премию от господ владельцев — три рубля с полтиной серебром — он потратил на покупку фуража, который выгодно перепродал. Вырученную прибыль Копылов вложил в приобретение «разного ходового товара» и торговал сам в свободное время. К торговле приспособил и сына Евлампия, который после смерти родителя развил и приумножил отцовское коммерческое начинание.

В 80-х годах позапрошлого века Евлампий Евграфович стал одним из ведущих торговцев «красным товаром» — мануфактурой. В своём большом магазине на Александровской улице он всегда поддерживал широкий ассортимент разных тканей: от дорогих драпов и сукна до всем доступных льняных и хлопчатобумажных. Торговал Евлампий Копылов и готовыми изделиями: скатертями, шторами, полотенцами, постельными принадлежностями.



Евлампий Евграфович Копылов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/530.jpg)



Евлампий Евграфович был уважаемым человеком в посёлке, часто устраивал благотворительные мероприятия и принимал в них участие лично. В частности, он был инициатором и организатором первой общественной ёлки в заводском театре. В 1907 году Евлампий Копылов предоставил Анне Андреевне Шестаковой солидную ссуду «для постройки собственного дома и фотографического ателье при нём». Среди тагильчан купец слыл щедрым, добрым и отзывчивым человеком: никто из современников не мог припомнить случая, когда бы Евлампий Евграфович конфликтовал с конкурентами. В магазине Копылова всегда можно было купить товар в кредит, а постоянные покупатели имели скидки и получали маленькие подарки.

Супруги Ляпцевы начинали свой бизнес торговлей рыбой «с возу». Дела шли неплохо, и вскоре Степан Степанович и Зинаида Григорьевна открыли лавку. К торговому делу приспособили и сыновей — Ивана и Василия, а оставшуюся прибыль вкладывали в строительство дома. Дом Ляпцевы построили. Правда, к тому времени глава семейства скоропостижно скончался и делами стала заниматься вдова. На первом этаже дома Зинаида Григорьевна устроила магазин, в котором работали четыре отдела: оптовый, гастрономический, винный и москательный (по продаже лакокрасочных материалов). На втором этаже находились жилые комнаты.



Дом купеческой семьи Ляпцевых (фото: Д. Г. Кужильный, 2016 г. / с разрешения автора)



Ещё одна особенность тагильского купечества — большое число в его рядах старообрядцев.

Хлопотовы, Уткины, Аксёновы — вот только самые известные (но не единственные) тагильские купцы-старообрядцы.

Купцы-старообрядцы в истории Нижнего Тагила занимали особое место. Будучи людьми «крепкими духом и трезвых взглядов», дисциплинированными и ответственными, старообрядцы чаще других назначались мастерами, а получив повышение, быстро продвигались по карьерной лестнице. Толковых управленцев всех уровней Демидовы всегда поощряли рублём и льготами. При Никите Акинфиевиче появилась практика поощрять староверов за их переход в единоверие. Так, мастеровой, кроме хорошей прибавки к жалованию, получал и единовременную денежную выплату в размере 15, 25, а то и 50 рублей серебром. Чем не стартовый капитал для начала торговой деятельности? К тому же применения для таких сумм больше не находилось: вкладывать деньги в рост, приобретать предметы роскоши не позволяла вера.

Выбившись в люди, купцы-староверы поддерживали свои общины, а общины, в свою очередь, поддерживали своих купцов. И хотя к середине XIX века большинство купцов-старообрядцев всё же перешли в единоверие, в уральских городах и заводских посёлках оставалось ещё достаточно предпринимателей, сохранявших преданность исконной вере и традициям предков.

Одним из самых оборотистых купцов-старообрядцев Нижнетагильского заводского посёлка был Викул Хлопотов. Капиталы он наживал оптовой торговлей хлебом. Дела торговые у Хлопотова шли прекрасно: на доходы от продаж он оборудовал и открыл первый в заводском посёлке кинотеатр, построил собственную электростанцию, а также обустроил гостиницу, которая располагалась над кинотеатром. Гостиница, получившая название «Александровская», была самой роскошной в Тагиле. Она имела круглосуточное электрическое освещение, удобные номера, два игорных зала. Поиграть в карты сюда регулярно приезжали не только местные купцы и богатые обыватели, но и состоятельные люди из других заводских посёлков и городов, в том числе из Екатеринбурга, Уфы, Перми и Верхотурья. Гостиница приносила Хлопотову неплохой доход, и слава о ней гуляла чуть ли не по всей губернии. Немудрено, что вскоре у заведения появились конкуренты, зачастую не всегда порядочные. Местные газеты порой печатали рекламные объявления такого содержания:

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (http://historyntagil.ru/images5/418.jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_11_007.jpg)

К «Александровской» гостинице Хлопотова эти заведения не имели никакого отношения. Хотя с толку обывателей сбивали, в особенности приезжих.

Известно, что постояльцами гостиницы «Александровская» часто бывали известные в те времена уральские купцы: соляной и рыбный магнат Андрей Путин, специализирующийся на торговле мукой и бакалеей купец Павел Шердаков, купец-мукомол Григорий Грачёв из Екатеринбурга. Все они были не только людьми торговыми, но и видными общественными деятелями старообрядческой церкви Белокриницкого согласия, которую в народе называли ещё «австрийской». К этой старообрядческой конфессии принадлежал известный в Нижнетагильском округе купец Павел Аксёнов.

В Нижнетагильском посёлке Павел Тарасович Аксёнов прочно обосновался в 1880-х годах, развернув здесь торговлю мануфактурой и швейными машинами, а в дальнейшем стал торговать вином, чаем, сахаром и другой бакалеей. Первым его помощником и продолжателем дела стал сын — Павел Павлович. Встав крепко на ноги, купцы взяли в долгосрочную аренду большой участок пустующей земли между улицами Александровской и Уральской, где за несколько лет выстроили несколько зданий, которые теперь называют «Аксёновским подворьем».



Вид на «Аксёновское подворье» с колокольни Входо-Иерусалимского собора

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Aksjonovskoe-podvore-foto-nach.-HH-v.-Sovremennaja-ul.-Lenina.jpg)



На Александровскую улицу выходили три здания, первые этажи которых Аксёновы сдавали под магазины. Здесь располагался магазин «Второго Нижнетагильского общества потребителей», где был представлен широкий спектр продуктов питания и галантерейных товаров: чай, сахар, сыры, вина, соль, консервы, сельди, икра, табак, спички и многое другое. Соучредителем заведения и его основным поставщиком был сам Аксёнов. В других зданиях находились аксёновские магазины, специализированный винный отдел, различные лавки.

Ещё четыре здания «Аксёновского подворья» выходили на улицу Уральскую. Три дома сдавались под квартиры, а в четвёртом был открыт Купеческий клуб, где собирались тагильские купцы и состоятельные горожане. В клубе проводились благотворительные мероприятия, организаторами которых были Аксёновы. Здесь же работали два игорных зала, где купечество проводило досуг за игрой в бильярд или карты.

Годовой объём торговли Аксёновых составлял более 200 тысяч рублей. Купцы много жертвовали на благотворительность, были членами Нижнетагильского благотворительного общества. За это и местные, и уездные власти позволяли Аксёновым намного больше, нежели другим староверам. Во дворе «Аксёновского подворья» купцами была построена большая старообрядческая часовня, где проводились службы и молитвы. Формально Аксёновы строили часовню только для себя, но фактически она использовалась всеми членами «белокриницкой» общины.

Продолжение следует.

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По материалам:

1. Б. Телков. Тагильский Криуль. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2004 (16+).

2. С. Пудовкин. Мой Тагил: исторические очерки. Т. 3: Город мастеров. Н. Тагил: «ДиАл», 2016 (16+).

3. Нижнетагильский музей-заповедник (под ред. Л. Золотарёвой). ИБ №1552. Ср.-Уральское книжное изд-во, 1988 (14+).

4. ГАПО. Ф. 111. Оп. 2. Д. 199. Л. 28.

5. Пермские губернские ведомости, 1881. № 75, 19. IX.

6. И. Орлов. Вспоминая торговлю в Нижнем Тагиле // Литературно-краеведческий альманах «Уральская старина», вып. 1. Екатеринбург: «Архитектон», 1994.

7. И. Коверда. Анна Андреевна Шестакова // «Тагильский рабочий», № 154 от 15.08.97.

8. Нижний Тагил — Свердловск. Ср.-Ур. кн. изд., 1977.