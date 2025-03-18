А вы знали? До 1926 года в Нижнем Тагиле не было ни одного здания выше двух этажей

До 1926 года в Нижнем Тагиле не было ни одного здания выше двух этажей. Причин тому было две: высокая стоимость многоэтажных домов и отсутствие необходимой строительной техники. Даже бревенчатые двухэтажные дома в конце XIX — начале ХХ века были по карману только зажиточным тагильчанам.

В 1926 году силами Высокогорского механического завода и Высокогорского железного рудника на улице Береговой-Ударной, у подножия Лисьей горы, было начато строительство трёхэтажного дома, в котором в 1928 году открыли рабочее общежитие. Строительство велось практически вручную силами молодых рабочих этих предприятий. На всю стройку было всего три ручных подъёмника.

Строительство первой тагильского трёхэтажного дома (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=3954;image)

Позднее дом № 9 по улице Береговой-Ударной перестроили под изолированные квартиры. Когда закончилась прокладка трамвайных путей на Гальяно-Горбуновский массив, стало ясно, что дни дома сочтены: от постоянной вибрации, исходящей от проезжающих трамваев, дом начал медленно разрушаться. После того как жители дома были расселены, его снесли.

Первый трёхтажный дом в Нижнем Тагиле (фото: И. Аминов / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//9.jpg)

В середине 1930-х годов в посёлке Вагонстроя были заложены 4 многоквартирных 3-этажных жилых дома, три 4-этажных здания (школы № 7, 9 и 70) и одно 5-этажное (дом дирекции). Ещё два 5-этажных многоквартирных дома начали строить на Красном Камне. И эти здания строились преимущественно вручную: уровень механизации на этих стройплощадках не превышал 10%. Эти трудности напрямую отразились на итогах строительства: возведение многоэтажек на Красном Камне было свёрнуто, а на Вагонке растянулось на долгие пять лет.

Только после Великой Отечественной войны, когда в город стало в достаточном количестве поступать строительной техники, началось массовое строительство жилых многоэтажек.